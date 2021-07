Nacon Connect : toutes les annonces de l’édition 2021

Nacon a profité de son événement pour présenté une myriade de jeux, pour certains déjà sortis et pour d'autres totalement inédits.

Le Nacon Connect est un événement organisé par l’éditeur français Nacon qui tend à présenter de nombreux jeux à venir, mais également à présenter les dernières mises à jours événement des titres déjà sortis. La plupart des jeux présentés étaient déjà connus du grand public, même si certaines pépites ont pu être découvertes lors de la conférence. On fait le point sur les annonces de Nacon.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Tout d’abord, Nacon a présenté son jeu Vampire: The Masquerade – Swansong dans une bande-annonce inédite. Celle-ci présente plus en détail l’un des personnages jouables qui n’est autre que Galeb, un vampire vieux de plus de 300 ans. Le titre sera disponible en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

Titre très attendu, Le Seigneur des Anneaux a également eu droit à une nouvelle bande annonce dans laquelle s’est mêlée une interview du producteur du jeu Harald Riegler. Dans ce jeu d’aventure, vous pourrez incarner Gollum, toujours à la recherche de “son précieux” situé dans un environnement fantastique présenté en détail lors de l’événement. Le titre est attendu pour l’automne 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

Steelrising

Situé à Paris au temps de la révolution, Steelrising a dévoilé ses toutes premières images de gameplay. Pour cette présentation, le studio s’est concentré sur les phases de combat qui s’annoncent d’ores et déjà exigeantes. Le titre sera disponible à l’été 2022 sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Blood Bowl 3

Blood Bowl 3 est jeu de football américain au ton particulièrement sanglant (et humoristique) qui est prévu pour février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. Dans la vidéo de présentation, Yoann Drulhe, directeur des cinématiques, s’est concentré sur le mode campagne du jeu et sur ses spécificités.

RoboCop : Rogue City

Autre titre très attendu (depuis son annonce lors de l’événement), RoboCop : Rogue City, l’adaptation vidéoludique dérivée des films éponymes, a été dévoilé dans un trailer surprenant. Il s’agit d’un FPS dans lequel vous pourrez incarner Alex Murphy agissant sous le nom de RoboCop dans la ville particulièrement criminelle de Detroit. Le titre est attendu pour 2023 et on ne sait pas encore sur quels supports précisément hormis qu’il sortira sur consoles et PC.

Roguebook

Sorti le 17 juin juin dernier, Roguebook a connu un succès suffisant pour que le studio décide de sortir son premier contenu additionnel dans une mise à jour gratuite. Elle est baptisée Gem Mine et elle amène tout un lot de nouveautés, dont de nouvelles cartes, dont on ne connaît pas précisément le contenu.

Ad Infinitum

Présenté pour la toute première fois lors de cet événement, Ad Infinitum est une toute nouvelle franchise signée Hekate qui va produire des jeux d’horreur narratifs sur le thème sanglant de la guerre. Le jeu suit l’histoire d’un soldat, profondément hanté par l’expérience de la guerre qui le suit jusque dans ses cauchemars. Ce titre prometteur est attendu pour 2023 sur PC et consoles.

Rogue Lords

Rogue Lords, en plus d’avoir eu droit à un trailer de gameplay inédit, a également dévoilé sa date de sortie sur PC qui est donc fixée au 30 septembre 2021. Pour ce qui est des autres supports, à savoir PS4, Xbox One et Nintendo Switch, une autre date de sortie sera communiquée ultérieurement.

Clash: Artifacts of Chaos

Dernière production du studio à l’origine de Zeno Clash, Artifacts of Chaos est un jeu d’action particulièrement combatif situé dans un monde assez mystique et mystérieux. Le titre sortira sur PS4, P5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC à une date encore inconnue et il est déjà attendu avec impatience.

Session

Disponible en accès anticipé sur Steam et Xbox One, le jeu de skateboard Session va également avoir droit à une mise à jour gratuite. En plus de cette annonce, il a été révélé que le titre allait faire son entrée sur PlayStation dans un futur proche, bien qu’aucune date n’ait été dévoilée pour le moment.

Rugby 22

Le jeu de rugby s’est dévoilé dans un tout premier trailer, tellement court qu’il pourrait tout aussi bien s’agir d’un teaser, avant sa sortie en janvier 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

WRC 10

WRC 10 est un jeu de course automobile qui met à l’honneur un des plus grands pilotes de notre temps, à savoir Sébastien Loeb. c’est l’occasion pour Nacon de fêter comme il se doit les 50 ans de rallye. Le titre est attendu pour le 2 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Deuxième jeu de course, bien que dans un tout autre style, Test Drive Unlimited Solar Crown a dévoilé un de ses futurs terrains de jeu, à savoir la fameuse ville de Hong Kong. Le jeu s’est aussi offert une date de sortie pour le 22 septembre 2022, une sortie prévue sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

Les simulateurs LIFE

Pour clore ses annonces vidéoludique, Nacon est revenu sur la saga LIFE, l’incarnation même des jeux de simulation de vie. Pour l’occasion, de nouvelles expériences ont été présentées dont la liste complète est la suivante :