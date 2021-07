Sony présente sa nouvelle enceinte SRS-NB10, à porter autour du cou

Plutôt que de porter des écouteurs ou un casque toute la journée, Sony vient de lancer sa nouvelle enceinte connectée à porter autour du cou.

© Sony

Profiter d’un son clair et limpide sans avoir à porter d’écouteurs, et sans déranger ses collègues et sa famille pour autant. C’est la promesse de Sony avec sa nouvelle enceinte Bluetooth SRS-NB10. Conçu pour reposer directement sur les épaules, le périphérique permet de bénéficier d’une qualité sonore optimale et portative, parfait pour écouter la musique et participer aux réunions en visioconférence (grâce à son micro intégré).

Le son rien que pour vous

Contrairement aux modèles classiques, la SRS-NB10 se place au plus près des oreilles de son utilisateur, et dispose d’une “enceinte à large bande orientée vers le haut dans le but de diriger le son précisément vers les oreilles”, indique le communiqué officiel de Sony. Concrètement, le son est directement envoyé dans les oreilles, offrant un rendu clair à son porteur, tout en restant inaudible par les autres personnes présentes dans la pièce. Côté autonomie, la marque indique jusqu’à 20 heures de musique avec une seule charge. En cas de panne, le constructeur japonais assure qu’il est toutefois possible de gagner jusqu’à une heure d’autonomie en seulement 10 minutes de recharge grâce à son port USB-C.

Prix et disponibilité

L’enceinte tour de cou SRS-NB10 de Sony sera disponible à partir d’août prochain, au prix conseillé de 150€. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes.