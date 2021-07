Xiaomi : voici le Mi MIX 4 et sa caméra invisible

Après les bordures, l’encoche, la goutte d’eau puis le poinçon, les smartphones s’apprêtent désormais à passer une nouvelle étape : celle d’effacer toute trace visible de la caméra frontale. Nous en avons déjà eu un premier aperçu avec le ZTE Axon 20 5G, premier smartphone au monde à disposer d’une caméra invisible. Néanmoins, si ce smartphone intègre bien une caméra cachée sous son écran, celle-ci reste encore légèrement visible.

La promesse d’une caméra vraiment invisible pourrait prochainement trouver son salut chez un certain Xiaomi. Comme l’indique le leaker Ice Universe, le futur Xiaomi Mi MIX 4 devrait en effet avoir droit à une caméra frontale invisible à l’oeil nu. Il en profite pour partager quelques nouveaux rendus qui mettent justement en lumière cette caractéristique.

In terms of the appearance of UPC, the upcoming MIX4 will be better, and traces of UPC will not be visible to the naked eye. pic.twitter.com/2d3nihemGR

— Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2021