Une cartouche de Super Mario 64 vendue à 1,5 million de dollars

Cette vente à permis d’établir un record dans la catégorie de ventes aux enchères d’une cartouche de jeu.

© Heritage Auction

Il y a quelques jours, on vous évoquait la mise en vente aux enchères d’une cartouche du premier volet de The Legend of Zelda qui avait atteint les 110 000 dollars. Quelques jours après celle-ci est montée à presque un million de dollars et a été adjugée à 870 000 dollars le 9 juillet. Cette vente a constitué le record de la cartouche de jeu vidéo vendue au plus haut prix… jusqu’à ce qu’une édition de Super Mario 64 lui vole la vedette.

Super Mario surpasse Zelda

Seulement quelques jours après, une vente aux enchères ayant pour objet une cartouche du jeu sous scellé s’est conclue sur un achat à plus de 1,5 millions de dollars, soit près du double du prix de l’édition ultra rare de Zelda sur NES. Cela constitue donc un nouveau record pour le monde vidéoludique.

La cartouche en question était une version propre aux États-Unis datant de 1996. Elle était encore sous scellé et avait une qualité jugée A++. Contrairement à la cartouche Zelda, cette édition de Super Mario 64 n’était pas particulièrement rare à trouver. Ce qui a fait grimper les prix aussi rapidement est l’état dans lequel elle a été conservée.

Cette vente montre simplement à quel point la valeur des jeux rétro, et surtout ceux en excellent état, a été décuplée ces dernières années. Si les associations consacrées au retro gaming et à la préservation des jeux et consoles se multiplient, cela passe aussi par les ventes de collectionneurs telles que celles-ci, qui voient bien souvent leurs prix augmenter à une allure folle. Joueurs de toujours, il est peut-être temps de faire un tour au grenier et à la cave, vous pourriez être assis sur une mine d’or.