Samsung : toutes les surprises du Galaxy Unpacked 2021 dévoilées ?

Tout en affirmant que l’événement se tiendra le 11 août, un leaker publie toutes les nouveautés de Samsung à l’avance.

© JDG

Comme chaque été, Samsung devrait organiser un événement Unpacked en 2021 afin de présenter ses nouveautés. Si la firme n’a encore rien confirmé, plusieurs rumeurs pointent vers le 11 août. Néanmoins, il semblerait qu’on n’ait pas besoin d’attendre cette date pour découvrir tous les nouveaux produits de Samsung… Ils viennent de fuiter !

Evan Blass, célèbre leaker particulièrement réputé, vient en effet d’affirmer que l’événement de Samsung devrait bien avoir lieu le 11 août prochain, tout en dévoilant en détails toutes les nouveautés ! Au menu, on retrouverait bien de nouveaux smartphones pliants, successeurs respectifs aux Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip.

Côté smartphones « classiques », Samsung a beau avoir annulé le lancement d’un Galaxy Note en 2021, il n’en aurait pas moins une surprise sous le coude. Evan Blass dévoile ainsi le Galaxy S21 FE, une version moins premium du Galaxy S21 de ce début d’année.

Et ce n’est pas tout ! Comme on s’y attendait au vu des dernières rumeurs, Samsung devrait profiter de l’Unpacked pour dévoiler ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 4. Celles-ci devraient être déclinées en plusieurs variantes, dont une version « active » ainsi qu’un modèle « classic ». La Galaxy Watch 4 devrait être la première montre à intégrer la nouvelle version de Wear OS conçu par Samsung et Google, et que la firme sud-coréenne a choisi d’appeler One UI Watch.

Pour finir, Samsung devrait également lancer une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, dont on ignore encore le nom officiel.