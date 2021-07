Grâce à Android 12, vous pourrez jouer sans attendre la fin du téléchargement

Avec Android 12, il sera possible de commencer un titre mobile avant que son téléchargement ne soit terminé.

© Daniel Romero / Unsplash

Les jeux mobiles un tant soit peu développés sont lourds, et peuvent être plutôt longs à télécharger. Il vous est peut-être déjà arrivé de lancer un téléchargement et d’attendre de longues minutes voire plusieurs heures avant de vous rendre compte, au lancement du jeu, qu’il ne vous plaît pas et de le désinstaller. Résultat : du temps perdu.

Avec Android 12, les choses vous changer. À l’instar de Netflix qui va permettre de commencer à visionner un contenu sans que le téléchargement de celui-ci ne soit achevé, la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google va vous permettre de commencer à jouer, avant que le téléchargement d’un titre ne soit terminé.

Cette fonction, baptisée « Play as you download » (« Jouez pendant que vous téléchargez ») vient d’être présentée à l’occasion d’un événement dédié aux développeurs. Concrètement, il vous sera possible de commencer à jouer à un titre quelques secondes seulement après avoir cliqué sur installer depuis le Play Store.

Lorsque vous commencerez à jouer de la sorte, le téléchargement se poursuivra en arrière-plan afin de vous permettre de continuer l’aventure… ou pas. Google met également à profit ses algorithmes afin de télécharger en priorité les éléments essentiels à votre progression, en fonction de vos comportements dans le jeu.

Android 12 a certainement encore de nombreux secrets à nous livrer d’ici son lancement officiel, prévu cet automne. En attendant, vous pouvez toujours installer la bêta publique sur votre appareil, sous réserve qu’il soit d’ores et déjà compatible avec cette nouvelle mouture d’Android.