Dyson Outsize, le plus gros des aspirateurs Dyson et au plus petit des prix

Le Dyson Outsize est une version plus ample du Dyson V11. Vous pouvez aujourd'hui économiser 225 euros dessus grâce aux soldes

© Dyson

Le Dyson Outsize reprend la plupart des caractéristiques du V11, mais en plus grand. Grâce à son plus gros collecteur, l’Outsize est pensé pour les grandes maisons et appartements. Traditionnellement commercialisé à 699 euros, Cdiscount le propose aujourd’hui à 599 euros avec la station d’accueil indépendante offerte, ce qui représente 125 euros d’économie supplémentaires. Pour les soldes, vous pouvez donc économiser 225 euros sur cet aspirateur balai.

Dyson Outsize : l’aspirateur balai qui a du coffre

Plus vraiment besoin de présenter les aspirateurs Dyson. Ils sont reconnus aujourd’hui comme les meilleurs aspirateurs balais du marché. Entre design alléchant, ergonomie, puissance et durabilité, ces aspirateurs sont la coqueluche de toutes les fées du logis. Cette version Outsize, s’inspire en grande partie du Dyson V11, mais avec plus de coffre.

On retrouve donc le moteur V11 avec ses 220 W de puissance sa couche d’intelligence lui permettant d’adapter la puissance en fonction de la surface. C’est une façon également d’allonger l’autonomie de l’aspirateur, qui peut atteindre selon Dyson 60 minutes. Cette durée va évidemment varier en fonction de votre intérieur : aspirer la maquette demande plus de puissance que du carrelage.

Voilà pour la base. Pour la partie “Outsize”, c’est sur la taille du collecteur de la brosse qu’il faut chercher les différences. Elles sont au nombre de deux : la brosse principale est 25% plus large pour aspirer plus de saletés et le collecteur à volume augmenté de 150% par rapport au V11 classique dans les deux cas. L’idée est donc de couvrir une surface plus importante en une fois.

C’est ce qui rend le V11 Outsized particulièrement adapté aux grands espaces puisqu’il évitera plusieurs passages. Si votre session de ménage dépasse l’heure, on vous recommandera d’investir dans une seconde batterie qui permettra de prolonger encore la session aspiration.

Ce modèle en promo chez Cdiscount est livré avec plusieurs accessoires dont la brosse motorisée High Torque, mais aussi, et surtout la station d’accueil qui permet de poser votre aspirateur tout en le rechargeant. Vous pourrez ainsi faire trôner votre aspirateur dans votre salon si le cœur vous en dit.

Compte tenu de son format plus opulent, le Dyson Outsize est un plus lourd que les autres, mais avec 3 kg sur la balance il permet d’être manipulé sans trop de fatigue. Par ailleurs, il conserve également toutes ses articulations qui lui permettent d’être particulièrement maniable et de se glisser partout où c’est nécessaire.