Sony officialise son enceinte lumineuse LSPX-S3

Pensée pour être aussi belle que performante, la nouvelle enceinte sans-fil LSPX-S3 de Sony propose un son enveloppant et jusqu'à huit heures d’autonomie.

© Sony

Une enceinte sans-fil oui, mais en verre. Si le marché de l’audio portatif nous a jusqu’à présent plutôt habitué aux modèles compacts et massifs, Sony innove en officialisant cette semaine sa nouvelle LSPX-S3, un modèle minimaliste équipé d’un tweeter en verre organique, et capable d’illuminer la pièce tout en diffusant de la musique. Conçue pour une utilisation intérieure, cette nouvelle enceinte intègre la technologie Advanced vertical drive, qui utilise “trois actionneurs discrètement fixés à l’extrémité du verre organique pour faire vibrer l’ensemble du tweeter en verre et diffuser le son dans toutes les directions”, indique le constructeur dans un communiqué.

Capable de rendre un son clair et puissant, l’enceinte sans-fil LSPX-S3 de Sony embarque aussi un diaphragme de 46 mm pour des médiums équilibrés, ainsi qu’un radiateur passif pour des basses claires. Basses qui peuvent d’ailleurs être renforcées via le mode Bass Boost, accessible depuis l’application Sony Music Center. En couplant deux enceintes Glass Sound Speakers en appairage stéréo, les utilisateurs et utilisatrices pourront aussi bénéficier d’un équipement bi-canaux.

Un mode bougie synchronisable

Désigné à la manière d’une lampe à pétrole, l’enceinte sans-fil LSPX-S3 de Sony bénéficie d’un mode bougie, capable de reproduire la lumière vacillante d’une flamme. Une source lumineuse qui pourra aussi se synchroniser avec la musique en cours de lecture assure le constructeur. À noter que l’enceinte intègre aussi un microphone intégré, pour pouvoir répondre à des appels vocaux et vidéo depuis n’importe où dans la maison.

Prix et disponibilité

Annoncée cette semaine, l’enceinte sans-fil LSPX-S3 de Sony sera commercialisée à partir d’août prochain pour un prix conseillé de 350€.