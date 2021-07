Ce constructeur a une brillante idée pour terrasser tous les smartphones Android en photo

En Chine, Yongnuo lance un appareil photo micro 4/3 à objectif interchangeable tournant sous Android, avec un avantage certain sur tous les smartphones actuels.

©Yongnuo

Alors que les constructeurs de smartphones tentent d’inclure des capteurs photo de plus en plus imposant au sein de leurs appareils et de travailler leurs algorithmes afin de produire la meilleure qualité possible, un constructeur chinois baptisé Yongnuo vient de prendre le chemin inverse en intégrant Android… à un appareil photo.

Particulièrement réputé en matière d’optiques et d’accessoires pour photographes et vidéastes, Yongnuo dévoile le YN455. Il s’agit d’un hybride à capteur micro 4/3 qui propose la particularité de tourner sous Android.

Pour ce faire, on retrouve une puce 8 coeurs de Snapdragon — dont la référence exacte n’a pas été précisée — ainsi que 64 Go de stockage. Un emplacement microSD permet d’étendre ce stockage, et on retrouve même un emplacement pour une non-SIM afin d’utiliser l’appareil comme téléphone ! Enfin, pour naviguer dans l’interface, on retrouver un écran tactile de 5 pouces inclinable.

Pour le reste, il s’agit d’un boîtier photo plutôt classique. On n’y retrouve pas de viseur OLED, mais l’appareil dispose tout de même d’un capteur micro 4/3 de 20 MP à objectif interchangeable compatible avec les optiques micro 4/3 signées Panasonic, Leica ou encore Olympus. Notez que l’appareil sera capable de filmer jusqu’en 4K à 30 fps.

En réalité, le concept n’est pas réellement nouveau. Yongnuo s’était déjà fait remarquer avec le YN450, une première version de son appareil photo micro 4/3 sous Android lancée en 2018. Les avantages sont nombreux, comme la possibilité de poster directement ses clichés sur les réseaux sociaux depuis l’appareil, ou encore les retoucher via les nombreuses applications disponibles sur le Play Store.

Côté prix, comptez 3 888 yuans boîtier nu, soit environ 500€. On retrouve un kit avec objectif 25 mm f/1.7 au prix de 4 487 yuans (soit environ 585€) et avec une optique 42,5 mm f/1.7 pour 4 686 yuans (un peu plus de 600€). Pour l’heure, le Yongnuo YN455 ne sera lancé qu’en Chine.