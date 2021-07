ROCCAT présente son nouveau micro USB Torch

Un périphérique pensé pour les gamers et les streamers, qui sera disponible en août à un prix très correct.

© ROCCAT

ROCCAT, la marque allemande connue pour ses périphériques PC, annonce aujourd’hui la sortie prochaine de son microphone USB Torch. C’est un appareil spécialement pensé pour les streamers et autres créateurs de contenu, présenté par la marque comme “de qualité studio”.

La fiche technique nous apprend que le Torch offrira un son en 24 bits jusqu’à 48 kHz , une conception à double condensateur, ainsi qu’ une technologie de réduction de la latence. Petit bonus appréciable, la présence d’un filtre anti-pop intégré.

Au niveau des commandes, on retrouve les grands classiques; contrôle du volume, bouton Mute, et une commande permettant de faire défiler les différents modes proposés… On note également la présence d’une prise jack 3,5mm, utile pour effectuer un monitoring sans latence.

Trois modèles de prise de son

Le Torch est livré avec trois modèles de prise de son présélectionnés : un modèle “Cardioid”, un modèle “Stereo” et un modèle “Whisper”. Le premier est particulièrement polyvalent, et devrait faire des merveilles lors d’une partie entre amis, d’un stream, ou de l’enregistrement d’un podcast. A noter que comme tous les micros cardioïdes, le Torch sera légèrement sensible à l’orientation; le résultat sera meilleur s’il est disposé dans l’axe, à 0°. Un détail à garder en tête selon l’organisation de votre bureau. Le mode Stereo correspond certainement à un micro omnidirectionnel; ROCCAT parle d’une utilisation pour les “instruments”, curieux pour un micro qui vise clairement les joueurs et créateurs de contenu. Pour les instruments, il existe du matériel spécialisé plus performant dans cette gamme de prix. Enfin, ROCCAT parle d’un modèle Whisper, capable de capter les voix les chuchotements les plus discrets.

Enfin, comme toujours chez les marques spécialisées dans les périphériques gaming, le Torch embarque le système d’éclairage RGB propriétaire de ROCCAT, baptisé AIMO. Celles et ceux qui apprécient de jouer avec les couleurs de leur matériel auront même plusieurs zones d’éclairage distinctes pour laisser libre cours à leurs envies.

Le Torch sortira le 15 août 2021 et sera proposé à 99,99€. Les précommandes sont déjà ouvertes chez certains revendeurs participants et sur le site de la marque.