Samsung dévoile le futur de ses montres connectées

À l’occasion du MWC, Samsung lève le voile sur One UI Watch, son nouveau système d’exploitation pour smartwatches en partenariat avec Google.

© Samsung

Après l’annonce de Google de faire évoluer Wear OS — son système d’exploitation dédié aux montres connectées — en s’alliant à Samsung, on comptait sur la firme sud-coréenne pour nous donner un aperçu de cette nouveauté. À l’occasion d’une conférence donnée durant le MWC 2021, elle a bien tenu ses promesses en dévoilant One UI Watch, le nouvel OS qui équipera ses montres connectées.

Si Samsung n’a finalement pas présenté de nouvelle montre connectée, elle nous livre les secrets de son interface. « One UI » oblige, on retrouvera une expérience très proche de celle offerte par les smartphones Galaxy de la marque, avec des icônes et des éléments de design identiques. Quant à l’expérience logicielle, elle sera plutôt proche de celle de Wear OS, puisque les services de Google tels que Maps, Gmail, et les messages seront au centre de One UI Watch.

La firme sud-coréenne confirme également l’existence de sa fameuse Galaxy Watch Active 4, dont les rumeurs laissaient présager un lancement imminent. Cette montre devrait être lancée cet été, au cours d’un événement Unpacked, nous explique Samsung, probablement au même moment que les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Quant à la Galaxy Watch Active 4, elle embarquera bien ce nouveau One UI Watch.

Par ailleurs, en amont de la conférence de Samsung, 91mobiles avait pu mettre la main sur des images de la montre, l’occasion d’avoir un premier avant-goût avant la présentation de cet été.