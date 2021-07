Minecraft Dungeons : un DLC et une Ultimate Edition arrivent bientôt

Le RPG au design cubique s'offre un nouveau DLC ainsi qu'une édition regroupant tous les DLC d'ici la fin du mois de juillet.

Mojang Studios, qui est à l’origine du RPG Minecraft Dungeons, a dévoilé qu’un nouveau DLC allait bientôt arriver dans le jeu. Il sera introduit avec une mise à jour gratuite, comme pour les autres DLC. Il s’intitule Echoing Void et il emmènera les joueurs dans une tout autre dimension. Mojang a ainsi déclaré :

« Dans le DLC Echoing Void, vous devrez affronter de nouveaux ennemis, collecter des équipements légendaires et vous frayer un chemin à travers des missions difficiles pour mettre un terme aux menaces indicibles qui se cachent dans la dimension sombre dans laquelle résident les Endermen ».

Pour le moment, le studio n’a pas donné plus de détails que cela sur le contenu et l’histoire du DLC. Dans la mise à jour gratuite se trouveront également quelques améliorations pour jeu de base. De nouveaux enchantements seront disponibles ainsi qu’une nouvelle mission puzzle-like baptisée Gauntlet of Gales (gantelet de Gales en français). Le DLC et sa mise à jour seront disponibles le 28 juillet.

Ce même jour, une édition Ultimate de Minecraft Dungeons sera disponible à l’achat, comme indiqué par Mojang Studios. Cette édition incluera les six DLC qui seront disponibles à ce jour, à savoir Echoing Void, Hidden Depths, Flames of the Nether, Howling Peaks, Hiver rampant et L’Eveil de la Jungle. Le DLC seul sera vendu au prix de 5,99€ et l’Ultimate Edition sera vendu à un prix encore inconnu.