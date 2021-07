Une seconde saison pour Loki et un calendrier bien chargé pour les séries MCU

S'ils n'ont pas été gâtés au cinéma à cause de la crise sanitaire, les fans du MCU ont pu se rabattre sur Disney+ pour leur dose de super-héros. Alors que Loki tire à sa fin, il est temps de faire le point sur les futures séries Marvel qui seront bientôt visibles sur le service de streaming.

La bonne nouvelle du jour, c’est que Loki aura droit à une saison 2 ! Le générique de fin du 6e et ultime épisode de la saison 1 annonce en effet la couleur : on peut y voir un carton où il est marqué noir sur blanc que « Loki reviendra dans une saison 2 ». Ce ne sera une surprise pour personne, la série ayant cartonné sur Disney+.

What If… ? prochain sur la liste

Si on attend toujours la confirmation ou non d’un renouvellement pour WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, Marvel et Disney ont plusieurs fers au feu à commencer par la série What If… ?, qui sera en ligne le 11 août sur Disney+. Cette série animée, la première du genre pour le MCU, racontera les super-héros sous un angle différent. Et pour l’occasion, les acteurs originaux donnent de la voix, notamment le regretté Chadwick Boseman pour T’Challa.

Les autres séries programmées n’ont pas de dates de sortie, mais certaines sont bien avancées comme Hawkeye dont on connait le générique. Cette mini-série centrée sur le personnage de Clint Barton (toujours interprété par Jeremy Renner) et sa coéquipière Kate Bishop (Hailee Steinfeld) doit être disponible dans le courant de l’année, voire en 2022.

Marvel a beaucoup de travail car ce ne sont pas les séries à venir qui manquant. On compte ainsi Ms. Marvel (fin de l’année), ainsi que Secret Invasion, Moon Knight, She-Hulk, Ironheart et Armor Wars, qui ne devraient pas sortir avant 2022, voire 2023.