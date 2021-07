La star du Basket intègre la série Icônes avec des accessoires à l’effigie de son surnom mais aussi du film Space Jam.

© Epic Games

LeBron James est sur tous les fronts. À l’occasion de la sortie prochaine du film Space Jam : Nouvelle Ère, Epic Games a décidé de consacrer un événement spécial au basketteur professionnel. Dès le 15 juillet prochain, il intègrera les Icônes de Fortnite et sera disponible en tant que personnage jouable. En plus des skins, une panoplie de récompenses et éléments cosmétiques attendent les joueurs du battle royale.

Deux skins seront disponibles dans la boutique in-game du jeu et ils seront tous les deux chaussés de la nouvelle paire en collaboration avec Nike, les LeBron 19. La tenue LeBron James sera donc disponible en deux versions et contiendra également l’accessoire de dos Bling du King.

Un pack d’équipement sera également disponible et contiendra la pioche Le Lion, le planeur Envergure ainsi que L’appel au silence, la danse de la victoire de LeBron James. Avec ces accessoires, Epic Games introduit un curseur de modification qui vous permet d’ajouter des notes dorées à vos tenues et équipements à votre guise.

LeBron rejoint la Tune Squad

Pour la sortie du film Space Jam, Fortnite a également prévu le coup. Une tenue spéciale LeBron Tune Squad sera disponible à l’achat séparément. Elle contiendra le fameux maillot aux couleurs de l’équipe des Tunes, ainsi qu’une tenue à l’effigie du Taco Tuesday qui sera accompagné d’un sac à dos. Toutes ces tenues et accessoires seront disponibles dans le pack King James qui contiendra également un écran de chargement spécial.

Pour rappel, Space Jam : Nouvelle Ere sortira dans nos salles obscures le 21 juillet, et non pas le 14 comme prévu initialement.