Galaxy S22 : futur roi incontesté de la photo avec son capteur 200 MP ?

Les prochains smartphones pliants de Samsung ont beau faire l’actualité en ce moment alors que leur présentation s’approche à grands pas, le constructeur sud-coréen prépare déjà l’avenir. Son prochain smartphone premium, le Galaxy S22, n’est pas prévu avant l’année prochaine qu’il commence déjà à dévoiler quelques caractéristiques… et c’est très prometteur.

D’après les informations recueillies par SamMobile, le prochain fleuron de Samsung pourrait ainsi avoir le droit à un étonnant capteur photo de 200 MP, un record sur smartphone. À titre de comparaison, le Galaxy S21 Ultra dispose d’un capteur de 108 MP.

Pour concevoir ce capteur, la firme se serait associée à OM Digital Solutions, une filiale d’Olympus qui concentre l’ancien département R&D du célèbre constructeur japonais d’appareils photo. Pour l’heure, on ne sait pas encore comment la marque s’y prendra pour faire rentrer autant de photosites dans un capteur photo de smartphone, et tout juste apprend-on que l’optique qui le surmontera sera composée de 5 éléments.

Cette information reste à prendre des pincettes, tandis que d’autres leakers comme FrontTron affirment quant à eux que le Galaxy S22 devrait avoir droit au même capteur de 108 MP que le Galaxy S21 Ultra. Celui-ci explique également que Samsung devrait conserver un poinçon en façade. La caméra invisible, placée sous l’écran, ce ne serait donc pas pour tout de suite.

S22/S22+/S22U

No UPC

January release

Full-res renders in November (maybe? 😁)

S22U will feature a 108MP sensor, NOT a 200MP (don't get tricked by news publications claiming that it is a 200MP sensor on the S22U. https://t.co/GeG5qLAZSy

— Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 12, 2021