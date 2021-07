Facebook Messenger officialise les soundmojis

La plateforme de Mark Zuckerberg veut donner de la voix à nos emojis préférés, en officialisant ses soundmojis. De quoi rendre nos conversations entre amis encore plus inaudibles.

© Facebook

Chaque jour, les utilisatrices et utilisateurs de Messenger envoient plus de 2.4 milliards d’emojis à leurs contacts. Fort de ce constat, la messagerie instantanée de Mark Zuckerberg vient d’officialiser ses soundmojis, des “emojis de niveau supérieur” permettant d’envoyer de courts extraits sonores directement via le chat de Facebook. Applaudissements, roulements de tambour ou rires machiavéliques, les discussions sur Messenger pourront désormais être ponctuées de gimmicks audios.

Des emojis, mais pas que

On ne va pas se le cacher, l’arrivée de ces nouveaux emojis audio nous laissent un peu de marbre. D’abord parce que la majorité des utilisatrices et utilisateurs de smartphones ont tendance à utiliser l’application sans le son, mais aussi parce que le concept même de soundmoji ne revêt pas de réel intérêt. En revanche, et là où l’intégration de l’audio dans Messenger promet de prendre tout son sens, c’est sur les extraits animés de vos films et séries préférés. Si jusqu’à présent seuls les GIFs étaient disponibles depuis la plateforme de discussion, il sera prochainement possible de partager avec vos proches les meilleures punchlines de Jake Peralta dans Brooklyn Nine-nine, ou les répliques les plus cinglantes de La Chronique des Bridgerton sur Netflix.

Une bibliothèque de soundmojis est déjà accessible depuis Messenger, a confirmé Facebook dans un billet de blog. À noter que l’ensemble de ces extraits sonores restera accompagné d’un visuel classique pour ne pas complètement dépayser son auditoire. Un nouvel outil qui tombe à pic pour Messenger, à seulement quelques heures de la journée mondiale des emojis, qui se tiendra le 17 juillet prochain.