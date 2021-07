Le Poco X3 Pro trouve un prix incroyable, pourquoi payer plus cher ?

Le Poco X3 Pro est un smartphone très bien équipé, notamment grâce à un écran 120 Hz. Il tombe aujourd'hui à seulement 187 euros sur AliExpress.

© Xiaomi

Que cela soit en son nom propre ou par le biais de marques sœurs, Xiaomi, a toujours affiché une vraie volonté d’offrir le meilleur rapport qualité-prix possible sur les téléphones d’entrée et moyen de gamme. Le (Xiaomi) Poco X3 Pro en est un nouvel exemple. Ce modèle très bien pensé dispose d’une configuration assez musclée pour un tarif raisonnable. Commercialisé initialement à 250 euros (en précommande, puis 299 euros), il tombe aujourd’hui à 187 euros sur AliExpress grâce au code promotionnel “‘FRJUI020” pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Autant dire que c’est une très belle offre.

Profitez de l’offre

Le Poco X3 Pro : 120 Hz à petit prix

Le Poco X3 Pro est un smartphone assez bien doté techniquement, qui pourra couvrir la grande majorité des usages courants et même un peu plus. Il dispose d’un écran de 6,67 pouces, déployant une résolution de 2400 × 1080 pixels. La fluidité est par ailleurs au rendez-vous puisqu’il affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique habituellement réservée aux modèles haut de gamme et qui offre un vrai confort au quotidien. Que ce soit pour les jeux vidéo ou la simple navigation, on en profite en permanence et cela rend l’utilisation du Poco X3 Pro très agréable.

Même si le téléphone affiche un tarif assez accessible, la fiche technique ne fait pas trop de concessions en matière de puissance. Le modèle est équipé avec un Snapdragon 860 qui est efficace en 2021 (et le sera encore en 2022), et qui permet de lancer la plupart des jeux 3D gourmands dans de très bonnes conditions . Si vous vous servez de votre smartphone comme d’une petite console portable, le téléphone est certainement le modèle le plus adapté sous la barre des 190 euros grâce à cette promo. Cette puissance sera également mise à contribution dans les autres domaines.

Enfin, le domaine de la photographie peut s’appuyer sur un quadruple capteur photo : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Cette configuration n’a rien de nouveau, mais avec un ultra grand-angle, un macro et un capteur de profondeur, il y a de quoi proposer de multiples modes de captures photo et vidéo. Il en résulte que ce téléphone est polyvalent, et bon quand les conditions sont réunies, sans toutefois atteindre le niveau des meilleurs photophones, sans surprise.

Pour finir, le modèle est doté d’une énorme batterie de 5160 mAh ! Elle est d’ailleurs compatible avec une charge rapide de 33 W. En bref, le téléphone peut tenir sans souci pendant une journée, voire deux si vous avez une utilisation peu énergivore…

