Réparez votre Joy-Con drift avec un simple bout de carton !

Les solutions les plus efficaces sont parfois les plus simple, la preuve en est avec ce bout de carton qui règle un problème vieux de plusieurs années.

© Sara Kurfeß / Unsplash

Après tant d’années de plaintes de la part des joueurs sur Nintendo Switch du problème communément appelé « Joy-Con drift », il semblerait qu’un youtubeur nommé VK ait trouvé LA solution pour réparer vos manettes. Ce n’est pas la première vidéo de ce genre à sortir sur la plateforme, on en compte des dizaines et des centaines. Cependant, celle-ci utilise une méthode plutôt originale pour régler le problème.

En effet, le jeune homme utilise un simple bout de carton pour réparer sa manette « de manière permanente ». En analysant sa manette, il a réalisé que mettre de la pression autour du stick analogique permettait de régler le drift. Il a donc ouvert cette dernière pour y placer un morceau de carton d’environ 1 millimètre d’épaisseur, ce qui a pour effet de mettre une pression supplémentaire à ce même endroit mais cette fois de manière permanente.

Le drift est un problème qui survient au niveau des sticks analogiques de vos manettes, qu’elles proviennent de Nintendo ou d’autres fabricants. Aux dernières nouvelles, la DualSense de chez Sony fait aussi l’expérience de ce souci. Au bout d’un moment, votre stick analogique va agir à l’écran et bouger dans certaines directions alors même que vous faîtes les mouvements inverses ou que vous ne touchez pas la manette.

Nintendo fait la sourde oreille

Pour le moment, et face à de nombreux cas de Joy-Con drift, Nintendo a décidé de mettre en place un service après-vente de remplacement ou de réparation lorsque cela est possible, même après la fin de la période de garantie de vos manettes. Mais il s’agit d’une méthode peu arrangeante puisqu’il faut renvoyer les manettes – ou la console en entier pour la Switch Lite – à vos frais et attendre au minimum 3 semaines avant de les revoir.

À l’aube de la sortie de la fameuse Nintendo Switch OLED, Nintendo n’a pas souhaité révéler si ce souci sera réglé ou non. Si cela peut certainement vouloir dire qu’il ne le sera pas, de nombreux joueurs espèrent encore que Nintendo règlera le problème à la source, à savoir dans les usines de fabrication des manettes.