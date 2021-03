[Tutoriel] Des soucis de Joy-Con drift ? On a remplacé le nôtre en quelques minutes

Les soucis de Joy-Con drift sont malheureusement nombreux sur la Nintendo Switch. Au prix où est le Joy-Con officiel (39 euros ou 69 euros les deux), il est rageant de devoir en changer à cause de ce problème. Heureusement, iFixit a une solution à moindre coût qui ne vous prendra que quelques minutes pour fixer ça !

Pour seulement 19,95 euros, le Fix Kit va vous permettre de réparer en quelques minutes votre problème de Joy-Con drift sur la Switch. Le kit comprend un joystick neuf pour Joy-Con, une spatule, un médiator iFixit, une pincette courbée, ainsi qu’un manche de tournevis de précision avec deux embouts de 4 mm (Cruciforme #00 et Tri-point Y00). Les deux joysticks sont pareils. Si vous souhaitez remplacer les deux, il vous faut juste un joystick neuf (14,95 euros) de remplacement en deux exemplaires, inutile donc de prendre deux kit.

Le Joy-Con est en fait assez simple à démonter. Cela va vous demander un peu de minutie et de précision, mais cet exercice est à la portée de tous. Vous n’aurez pas besoin d’outils externes, le kit de iFixit est complet. Après avoir enlevé les 4 vis au dos de la manette, il vous suffit d’ouvrir celle-ci grâce au médiator (allez-y doucement).

La batterie est juste collée avec un ruban adhésif double face, vous pouvez donc la retirer doucement, toujours avec l’aide du médiator. Puis vous devez à nouveau vous occuper de 4 petites vis. Ensuite, place à une première petite nappe (cette des boutons) et un petit câble (noir/rouge) qu’il vous faut décrocher avec l’aide de la pince fournie pour retirer la batterie.

On arrive enfin au final puisque le joystick est accessible et rattaché à la manette via une autre petite nappe qu’il faut enlever, ainsi que 2 vis cruciformes. Vous pouvez alors retirer délicatement le joystick et le remplacer avec le nouveau.

Une fois que vous avez tout remonté. Faites attention aux différents éléments et surtout à bien reconnecter les nappes doucement. Votre manette sera presque opérationnelle. Il vous faudra en effet recalibrer votre manette et donc ce nouveau joystick directement depuis votre console Switch.

Au final, il nous aura fallu 27 minutes pour faire l’opération avec précaution puis remonter le tout. La manette fonctionne correctement après l’avoir calibrée. Notez que le démontage des Joy-Con droite et gauche est légèrement différent, mais que les joysticks sont similaires. iFixit a réalisé un tutoriel pour chacun d’eux (Joy-Con Droite / Joy-Con Gauche).