Un pistolet recouvert de Lego, un cauchemar devenu réalité aux États-Unis

Transformer un pistolet en jouet, c’est l’idée saugrenue d’une entreprise américaine. Culper Precision a proposé un kit comprenant des briques de Lego pour recouvrir le châssis d’un pistolet. Une fois posé, l’arme prend l’allure d’une construction Lego, tout en conservant son potentiel mortel.

Culper Precision parle de « rêve d’enfant devenu réalité », ce qui ressemble plutôt à un cauchemar… Le kit, baptisé Block19, était commercialisé de 549 $ à 765 $. Il se compose de pièces diverses, collées à même le pistolet. L’apparition de ce produit sur Instagram et sur le site de l’entreprise a provoqué un tollé : Shannon Watts, de l’association Moms Demand Action qui lutte pour obtenir un meilleur contrôle des armes, a prévenu Lego de l’affaire.

This "Lego Glock" is an actual thing you can buy, build and shoot: "…honestly what childhood toy is more welcoming than a big ole pile of blocks:” https://t.co/wBXl5GP6an

Unintentional shootings among children have risen by 30% in the past year. pic.twitter.com/ZmQXiefOE7

— Shannon Watts (@shannonrwatts) July 8, 2021