Lidl lance un aspirateur-robot à un prix défiant toute concurrence

Lidl sait faire parler de ses produits avec un argument massue : le prix. Mais au-delà du tarif, certains des produits de sa marque Silvercrest valent vraiment le détour, comme le fameux Monsieur Cuisine. Le nouvel aspirateur-robot saura-t-il se montrer à la hauteur ?

Il ne fait aucun doute que Lidl cherche à générer la même folie autour de son nouvel aspirateur-robot qu’autour du Monsieur Cuisine qui avait marqué les esprits à l’époque. En attendant de savoir si la sauce va prendre auprès des consommateurs, cet appareil de la marque Silvercrest a de quoi séduire, à commencer par un tarif tout doux de 139 € : c’est quasiment trois fois moins cher que les produits équivalents !

Trois fois moins cher que les concurrents

Cet aspirateur de forme circulaire intègre deux brosses latérales et un bac à poussière que l’on pourra retirer facilement. Six modes de fonctionnement ont été mis au point : spirale, aléatoire, spot, « boost », bords de la pièce et programmable. Une télécommande permet à l’utilisateur de sélectionner le mode désiré. Le robot emporte trois capteurs anti-chute et sa conception, en plastique souple, lui permettra d’amortir les chocs.

Contrairement aux concurrents, cet aspirateur Lidl n’est pas pilotable via une application mobile, ce qui aurait pu lui ouvrir tout un univers d’automatisation et de reconnaissance des pièces. Lancer le robot depuis l’autre bout du monde ne sera pas non plus possible. Et on oublie tout de suite la connexion à un assistant connecté comme Alexa ou Siri.

Il faut bien dire qu’au vu du prix demandé, c’est difficile d’obtenir toutes les fonctions proposées par d’autres constructeurs beaucoup plus chers. Ce qui sera difficile également, c’est de vous procurer l’appareil : disponible uniquement dans les magasins du réseau Lidl depuis quelques jours, il faudra tenter sa chance en espérant que des unités restent disponibles.