VPN : mieux qu’une simple remise, ces VPN sont à des prix sacrifiés

Vous voulez protéger vos données sur Internet ? CyberGhost, NordVPN et Surfshark cassent leurs prix, c'est le moment d'en profiter.

Vous en avez assez de craindre pour votre sécurité lorsque vous surfez sur Internet, et d’être restreint dans vos navigations ? Alors nous avons une solution pour vous : les VPN (Virtual Private Networks). Ces logiciels vont s’occuper de chiffrer vos données de navigation et de masquer votre adresse IP afin de vous protéger des dangers du net, mais ils vont plus loin.

Ces outils peuvent aussi, par exemple, vous permettre de contourner les géo-restrictions afin d’avoir accès à des contenus inédits. Et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, trois grands noms des VPN – CyberGhost, NordVPN et Surfshark – proposent des offres promotionnelles très intéressantes. La plus attractive se trouve chez CyberGhost qui offre une remise de -85% et 3 mois gratuits.

CyberGhost passe à 1,99€ / mois seulement

Si vous êtes à la recherche d’un VPN de qualité, vous devez vous intéresser à CyberGhost. En effet, ce dernier propose des services optimaux. Avec CyberGhost vous allez notamment profiter d’une sécurité accrue grâce à un chiffrement avancé de vos informations de navigation, mais aussi grâce au camouflage sans faille de votre adresse IP. De cette façon, vous ne pourrez pas être la cible de pirates informatiques ou de logiciels malveillants, et vous pourrez aussi surfer de manière anonyme.

Sachez que CyberGhost dispose de plus de 7 000 serveurs répartis dans quasiment 90 pays du monde. Grâce à ces importantes infrastructures, vous allez avoir la possibilité de vous connecter où bon vous semble pour déjouer toutes les géo-restrictions (catalogues Netflix étrangers par exemple).

Si vous êtes débutant dans le domaine, rassurez-vous, CyberGhost propose une application très simple à prendre en main. Cette dernière est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation : Windows, Android, iOS, macOS et Linux.

Si vous êtes intéressé par ce VPN, c’est le bon moment pour souscrire. Pour les soldes d’été, l’abonnement 1 an à CyberGhost est en baisse de -85%. En plus, 3 mois sont offerts gratuitement. Ainsi, vos 15 mois de protection ne vous coûteront que 29€ au lieu de presque 180€. Si l’on ramène cela au coût mensuel du VPN, ce dernier passe de 11,99€ à seulement 1,99€, ce qui vaut vraiment le coup.

NordVPN en baisse de -72% + 3 mois gratuits

Il y a une seconde offre que nous souhaitons vous présenter dans ce top, et celle-ci se trouve chez NordVPN. Ce dernier est un très bon VPN, notamment pour ce qui est de votre sécurité. Tout d’abord, NordVPN chiffre vos données de navigation selon la norme AES-256 afin de protéger vos activités en ligne et vos informations personnelles.

En parallèle, ce logiciel masque votre adresse IP pour vous permettre de naviguer totalement anonymement. NordVPN propose également d’autres fonctionnalités, comme le Kill Switch qui consiste à suspendre votre connexion en cas de dysfonctionnement du VPN. De cette façon, vous et vos données sont à l’abris quoiqu’il arrive.

De la même manière, grâce à son vaste réseau de serveurs, NordVPN vous permet de débloquer des sites bloqués, mais aussi d’outrepasser la censure chinoise, ce qui est une fonctionnalité très recherchée parmi les VPN.

Notez que NordVPN s’installe sur tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone) et vous fait profiter d’une application simple et ergonomique. Et en ce moment, tout cela vous est accessible à un prix défiant toute concurrence grâce à une offre très avantageuse sur l’abonnement de deux ans.

Ce forfait bénéficie d’une remise de 72%, mais aussi de 3 mois offerts. Ainsi, le coût de revient mensuel de votre VPN ne sera plus que de 2,64€, contre 9,56€ habituellement. Cela représente donc une économie totale de quasiment 190€, ce serait dommage de passer à côté.

Surfshark propose 81% de réduction et des connexions illimitées

L’excellent Surfshark propose aussi une offre très attractive pendant les soldes d’été. Cette dernière s’applique à l’abonnement d’une durée de 2 ans au VPN dont le tarif baisse de 81%. De cette façon, pour 24 mois de protection, vous ne devrez payer que 50,42€, contre plus de 260€ en temps normal.

Ainsi, Surfshark VPN ne vous revient qu’à 2,10€ par mois, alors qu’habituellement le tarif est affiché à 10,93€. Mais même à ce prix-là, sachez que Surfshark ne lésine pas sur les moyens pour vous fournir un service de qualité.

Au niveau de la sécurité tout d’abord, Surfshark chiffre vos données de navigation selon la norme avancée AES 256 bits tout en masquant votre adresse IP sans manifester aucune fuite. Surfshark vous permet ainsi de naviguer tout en conservant votre confidentialité.

Surfshark vous donne aussi accès à son réseau de plus de 3 200 serveurs répartis dans 65 pays. En vous connectant à ces derniers, vous allez pouvoir débloquer les sites web étrangers, mais aussi accéder à des serveurs de jeu géo-restreints par exemple.

Vous pourrez faire tout cela depuis tous vos appareils grâce à une large compatibilité de l’application Surfshark sur tous les supports (PC, tablette, smartphone, Smart TV, boîtier connecté) et à des connexions simultanées en illimité. En effet, un seul compte permet d’utiliser le VPN sur autant d’appareils que vous le souhaitez.

