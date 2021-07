Forfait mobile : finies les bêtises, voici 3 (belles) offres pour baisser sa facture 🔥

Le forfait mobile est mis en avant chez RED by SFR, B&You et Prixtel, c'est l'occasion parfaite pour faire des Ă©conomies.

Vous avez un forfait mobile qui est trop cher par rapport Ă votre usage ? Que ce soit le prix qui est Ă©levĂ© ou le forfait qui est sur-dimensionnĂ©, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă changer d’offre pour mieux maĂ®triser votre budget. D’une semaine Ă l’autre, les opĂ©rateurs peuvent afficher un tout autre visage. Il faut ĂŞtre patient pour tomber au bon moment et faire des Ă©conomies.

Justement, en ce dĂ©but de semaine, il y a de très belles offres Ă saisir. Attention, elles se terminent dĂ©jĂ ce soir ou demain soir. Si vous voulez faire des Ă©conomies, il faudra donc se montrer très rapide. Sachez dans tous les cas que la transition d’un opĂ©rateur vers un autre est gratuite, et elle se fait en ligne. Vous pouvez garder le mĂŞme numĂ©ro et vous n’aurez aucune interruption de service.

Prixtel, le meilleur et le moins cher

Le forfait mobile du MVNO Prixtel est unique en son genre et ses tarifs actuels sont imbattables. PlutĂ´t que de fixer un unique prix pour un volume d’appels, de SMS et de data, il propose un système Ă©volutif avec des paliers. De cette manière, chacun paie au plus proche de sa consommation. C’est un forfait très transparent qui fait le bonheur de tous. Sur les trois dernières annĂ©es, la popularitĂ© du MVNO a Ă©tĂ© exponentielle.

Ce forfait mobile signe la fin du hors-forfait ou de l’offre dĂ©mesurĂ©e. Au total, Prixtel compte trois abonnements qui fonctionnent tous selon un mĂŞme système de paliers associant les prix au volume de data. La première formule est intitulĂ©e “Le petit”, c’est le meilleur forfait Ă moins de 5 euros par mois sur le marchĂ©. Pour ce prix-lĂ , vous aurez 20 Go sur la pĂ©riode. Prixtel vous laisse le choix de sĂ©lectionner le rĂ©seau Orange ou SFR Ă tout instant.

Voici le détail des paliers et des prix :

Le principe du forfait mobile est simple. Vous souscrivez et consommez 17 Go d’Internet au cours du premier mois : la facture est de 4,99 euros. Si vous passez Ă 28 Go le mois suivant, le montant Ă©volue alors Ă 7,99 euros. C’est la mĂŞme chose tous les mois, le prix est variable selon votre propre utilisation.

Prixtel accompagne ce forfait mobile de deux autres offres destinĂ©es Ă tous ceux qui veulent plus de Go d’Internet, celles-ci sont baptisĂ©es “Le grand” et “Le gĂ©ant”.

Le grand :

0 Ă 60 Go = 7,99 euros par mois

60 Ă 80 Go = 10,99 euros par mois

80 Ă 100 Go = 12,99 euros par mois

Le géant :

0 Ă 100 Go = 12,99 euros par mois

100 Ă 150 Go = 17,99 euros par mois

150 Ă 200 Go = 22,99 euros par mois

Chaque forfait mobile est sans engagement et son prix est valable pendant un an, tous les dĂ©tails sont disponibles de façon transparente sur le site officiel de Prixtel. Cet opĂ©rateur est le seul en France Ă atteindre la neutralitĂ© carbone, car il compense ses Ă©missions Ă l’aide d’un partenaire qui plante des arbres. A noter que le forfait Le gĂ©ant est aussi compatible 5G.

RED by SFR, un forfait mobile attractif

RED by SFR est le champion du forfait mobile, et ça se voit encore aujourd’hui. L’opĂ©ration en cours permet de choisir sa nouvelle offre Ă un prix encore plus avantageux que d’habitude.

Pour nous, le forfait mobile de RED by SFR qui est le plus intĂ©ressant est celui Ă 13 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 60 Go de data avec en prime 9 Go depuis l’UE et les DOM. C’est un excellent rapport qualitĂ©-prix, il a le mĂ©rite de prĂ©senter un bon compromis en matière de volume de Go d’Internet, sachant qu’il n’existait pas au cours de ces derniers mois.

Si ce forfait mobile ne comprend pas assez de data pour vous, RED by SFR a la solution. Il propose deux autres formules avec un volume de données mobiles plus conséquents :

Le dernier forfait mobile de RED by SFR est aussi le plus accessible en matière de prix. Toutes les personnes qui veulent utiliser leur smartphone comme un simple téléphone avec lequel elles appellent et envoient des messages pourront y trouver leur compte. Son prix est de 5 euros seulement par mois pour les appels, SMS et MMS illimités avec 5 Go de données mobiles.

Que ce soit le forfait mobile en 5, 60, 100 ou 130 Go de data, toutes ces offres sont sans engagement de durĂ©e chez RED by SFR. Vous pouvez rĂ©silier mĂŞme au cours de la première annĂ©e (ou plus tard) sans devoir justifier votre dĂ©part Ă l’opĂ©rateur, vous ĂŞtes libre de toutes contraintes.

B&You répond à RED

Le forfait mobile de B&You a aussi droit à de belles offres pour ce début de semaine. Avec RED by SFR, les deux acteurs ont tendance à se faire la guerre pour attirer le plus de monde possible lors de ces opérations prix mini. Les opérateurs mettent un terme à leur offre ce soir à minuit, il serait regrettable de les manquer.

B&You propose un premier forfait mobile qui revient actuellement à 14,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 100 Go de data dont 12 Go depuis l’UE et les DOM.

Ce forfait mobile n’est pas le seul de la gamme, B&You mise aussi sur deux autres formules Ă succès dans le cadre ces promotions. Les prix sont de 12,99 et 18,99 euros pour des volumes de data de 60 et 130 Go, sachant que les appels, SMS et MMS sont Ă©galement inclus en illimitĂ©.

Pour tous ceux qui veulent moins de data, le forfait mobile Ă 5 euros pour les 5 Go d’Internet sera parfait. Sans limite sur les appels, SMS et MMS, il vous permet quand mĂŞme de vous rendre en ligne pour vĂ©rifier une information en cas de besoin. C’est l’offre la moins chère de la gamme. B&You est la marque de forfaits sans engagement de Bouygues Telecom. Vous pouvez ainsi rĂ©silier quand vous voulez.