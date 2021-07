Smartphones : Xiaomi dépasse Apple et devient numéro 2 mondial

Pour la toute première fois, Xiaomi vient de prendre la seconde place du classement des plus gros vendeurs de smartphones au monde.

© Đức Trịnh / Unsplash

Au cours du deuxième trimestre 2021, et pour la toute première fois, Xiaomi a pris la seconde place du classement des plus gros vendeurs de smartphone au monde. Le constructeur chinois s’est même permis de doubler Apple, qui écope de la dernière place du podium.

En premier, on retrouve tout de même Samsung, avec une part de marché de 19% durant le second trimestre de l’année. Xiaomi se place donc en deuxième position, avec 17%, puis Apple en troisième avec 14%. Ensuite, on retrouve Oppo (10%) et Vivo (10%).

Croissance insolente

Le cabinet Canalys, qui partage ces chiffres, loue l’incroyable croissance de Xiaomi, qui enregistre une hausse de 83% dans ses livraisons par rapport à l’année précédente, et qui lui permet de se faufiler à la seconde place du classement.

Ce succès reste néanmoins à nuancer, puisque les appareils de la marque sont moins onéreux que ceux de Samsung et d’Apple. En moyenne 40% moins cher que ceux du sud-coréen, et 75% que les iPhone du californien. Forcément, les bénéfices ne sont donc pas aussi colossaux que dans le cas de ses concurrents.

Néanmoins, cela ne semble pas être une priorité pour Xiaomi, qui cherche avant tout à développer son offre haut de gamme et premium, comme en témoigne le lancement du Xiaomi Mi 11 Ultra cette année. « Ce sera une bataille difficile, avec Oppo et Vivo partageant le même objectif » précise Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys. Quant à Huawei, il a tout bonnement disparu des radars, alors qu’il occupait autrefois la seconde place.

Sortie de crise générale ?

Globalement, les analystes constatent que le marché du smartphone reprend des couleurs ce second trimestre, après une année difficile marquée par la crise sanitaire mondiale. Les livraisons de smartphone ont ainsi augmenté d’environ 12% par rapport à la même période l’an dernier.