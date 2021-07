NordVPN : le VPN avance un deal extra pour se protéger en ligne

Besoin d'un VPN performant à petit prix ? L’offre d’été de NordVPN, c'est une réduction de -72% et 3 mois offerts, ne la manquez pas.

© Journal du Geek

C’est un fait : naviguer sur Internet ou se servir d’applications connectées comporte des risques. Parmi ces risques, les plus répandus consistent à voir ses données piratées et utilisées à mauvais escient. Pour éviter que cela n’arrive, vous pouvez vous équiper d’un VPN. Cette application va chiffrer vos données de navigation de manière à les rendre inaccessibles.

Les VPN permettent également de naviguer sans contrainte en contournant les géo-blocages. Parmi ces outils, NordVPN fait partie des meilleurs et cela tombe bien puisqu’il propose une offre très intéressante pour les soldes incluant une réduction de -72% et 3 mois gratuits. Son tarif chute à 2,64€ par mois seulement. Un conseil, ne perdez pas trop de temps pour en profiter car cette offre ne durera que quelques heures.

Découvrir l’offre NordVPN

Pourquoi choisir NordVPN ?

Si vous avez déjà effectué des recherches sur les VPN, vous connaissez sans doute déjà NordVPN. En effet, il fait partie des meilleurs VPN mondiaux grâce à sa sécurité de pointe et son service de qualité.

Pour garantir la sécurité de ses utilisateurs, NordVPN chiffre le trafic et les données web selon la norme avancée AES 256-bits. Dans le même temps, NordVPN camoufle votre adresse IP source afin de vous assurer un anonymat complet.

Mais NordVPN va plus loin en proposant des fonctionnalités plus poussées accessibles via son application compatible avec les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS, Linux). Par exemple, avec ce logiciel, vous allez avoir accès à un vaste réseau de plus de 5 200 serveurs dans une soixantaine de pays. En vous y connectant, vous changerez votre adresse IP et donc votre emplacement virtuel.

Ainsi, vous pourrez contourner toutes les géo-restrictions ainsi que la censure numérique. Avec une adresse IP suisse par exemple, vous aurez accès à tous les sites de ce territoire sans y être physiquement. Notez que NordVPN parvient à débloquer les plateformes de streaming dont les catalogues Netflix étrangers, accéder à des serveurs de jeu géo-restreints et à outrepasser la censure gouvernementale chinoise.

Si jamais vous êtes débutant dans le domaine, rassurez-vous, l’application NordVPN est très facile à prendre en main. En cas besoin, vous aurez accès à un service client accessible 24h/24 et 7j/7. Vous ne risquez donc pas de vous retrouver bloqué dans votre utilisation.

La promo NordVPN à ne pas manquer pour les soldes

À l’occasion des soldes d’été, NordVPN met à la disposition de tous une offre promotionnelle unique. Cette dernière concerne son abonnement de deux ans dont le tarif est en baisse de -72%. Si cela est déjà très avantageux, NordVPN ajoute aussi 3 mois de protection supplémentaires pour prolonger votre utilisation.

Ainsi, ce ne sont pas de 24 mois, mais bien de 27 mois de protection dont vous allez pouvoir bénéficier à prix réduit. Le coût total de l’abonnement passe donc à 71,20€ seulement au lieu de plus de 250€ en temps normal. Par conséquent, le coût de revient mensuel de NordVPN est aussi revu à la baisse de manière impressionnante en passant à 2,64€ contre 9,56€ par mois normalement.

Si cette offre ne suffit pas à vous convaincre totalement, sachez que NordVPN vous fait profiter d’une garantie de remboursement de 30 jours. Grâce à cette dernière, vous allez pouvoir essayer le logiciel durant cette période et être remboursé intégralement si jamais vous ne souhaitez pas poursuivre au-delà. Vous ne prenez donc aucun risque à souscrire à cette offre dès aujourd’hui.

Saisir l’offre NordVPN