Après un mois d’arrêt, la NASA a réussi à sauver Hubble

Quel soulagement ! Après plus d’un mois passé en coma artificiel suite à une défaillance matérielle, le célèbre télescope spatial Hubble a enfin pu reprendre le chemin du travail, le 16 juillet dernier. Pour marquer le coup, il s’est fendu de quelques beaux clichés, dont ceux-ci d’un couple de galaxies en interaction.

Hubble's back! 🎉

After the Hubble team successfully turned on backup hardware aboard the telescope, the observatory got back to work over the weekend and took these galaxy snapshots.

