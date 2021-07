DuckDuckGo veut protéger votre adresse mail et vous éviter les trackers

L’entreprise a lancé hier une alternative cross-plateforme à l’outil Hide my email d’Apple. Ce nouvel outil gratuit permettra ainsi à l'utilisateur d’éviter les trackers, tout en bénéficiant d’une adresse mail de transition personnalisée.

© DuckDuckGo

Si vous êtes coutumier du shopping en ligne, où d’à peu près n’importe quelle activité nécessitant une connexion internet, vous savez que les adresses mails relèvent souvent du casse-tête. Entre les spams, les tentatives de phishing et les publicités incessantes, même les adresses créées spécifiquement pour les “pouriels” se retrouvent vite saturées. Connu pour son engagement en faveur de la vie privée et des données personnelles, l’entreprise DuckDuckGo vient de lancer son alternative cross-plateforme à l’outil Hide my email, déjà existant chez la Pomme.

Un concept aussi simple qu’ingénieux : l’utilisateur crée une adresse poubelle personnalisée via DuckDuckGo, et la relie à son adresse réelle. La firme se chargera ensuite de transférer l’intégralité des mails reçus. Cela n’empêchera évidemment pas aux dizaines de mails promotionnels quotidiens de s’entasser dans votre boîte de réception, mais l’outil aura au moins le mérite d’empêcher les applications et services d’accéder à votre véritable adresse mail. En plus de masquer votre identité, DuckDuckGo se chargera aussi de supprimer “les traqueurs cachés des e-mails entrants envoyés à cette adresse”, vous évitant ainsi le moindre désagrément.

Contrairement à Hide my email, cette nouvelle fonctionnalité imaginée par DuckDuckGo a principalement le mérite d’être multiplateforme. Peu importe votre client web habituel, l’utilisation d’une adresse poubelle @duck.com ne changera rien à vos habitudes, et vous pourrez continuer de consulter vos messages depuis n’importe où.

La vie privée, toujours

Évidemment, DuckDuckGo ne collectera aucune donnée utilisateurs via son nouvel outil. L’entreprise spécialisée dans la vie privée a ainsi expliqué qu’aucune adresse mail ou messages ne seront enregistrés, y compris lorsque ces derniers transitent par les serveurs de la firme pour être nettoyés. Pour le moment, la fonctionnalité est accessible en version beta. Ceux qui le souhaitent peuvent déjà s’inscrire sur liste d’attente en attendant son déploiement officiel. Il suffit pour cela de télécharger l’application DuckDuckGo pour iOS ou Android, puis de sélectionner la beta “Email Protection“.