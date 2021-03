DuckDuckGo fait sa pub en attaquant la confidentialité de Google

DuckDuckGo ne remplacera sans doute jamais le géant Google. Pourtant, quand le navigateur et moteur de recherche respectueux de la vie privée attaque le GAFAM, il n’y va pas de main morte. Après plusieurs mois d’attente, la firme de Mountain View a finalement dévoilé le volume de données utilisateurs collectées via son navigateur Chrome et son application Google, conformément aux nouvelles directives de confidentialité dictées par l’App Store. Sans surprise, le résultat n’est pas des plus rassurants, et c’est justement sur ce terrain que DuckDuckGo s’est empressé de jouer la comparaison sur Twitter. “Pas étonnant qu’ils aient voulu les cacher”, martèle la société. Il faut dire que pour le géant du web, la comparaison est dure à tenir. Tandis que DuckDuckGo ne collecte aucune donnée, Google et Chrome cumulent à eux deux près de 57 types de data utilisateurs, allant des informations bancaires à la localisation géographique. Alors que l’App Store réclame des fiches de confidentialité depuis le mois de décembre 2020 pour l’ensemble des applications qui transitent sur son store en ligne, Google a largement pris son temps avant de se décider à rendre ses informations publiques.

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 15, 2021