Y-Brush : à ce prix (cassé), vous allez craquer sur cette brosse à dents révolutionnaire

Y-Brush est une brosse à dents révolutionnaire qui permet un brossage parfait en 10 seconde. Pour les soldes, cette révolution devient accessible !

Mise à jour 3e démarque des soldes (accessoires) : Pour la 3e démarque des soldes, Y-Brush affiche une nouvelle promotion (la meilleure), cette fois-ci sur le pack Start. Comme son nom l’indique, il contient tout ce qu’il faut pour commencer à utiliser Y-Brush, il est proposé à 89 euros au lieu de 124,99 euros. C’est une réduction de près de 30% pour cette brosse à dents révolutionnaire. Dans le détail, ce pack comprend : Une brosse à dents Y-Brush

Un manche Y-Brush

Le câble de recharge

Et le programme d’accompagnement Y-Brush C’est une occasion parfaite pour se lancer dans l’aventure à prix plus doux. Si vous préférez des pack plus complets, des accessoires supplémentaires ou encore de quoi faire découvrir Y-Brush à vos enfants, toutes les promotions ci-dessous restent disponibles pour cette nouvelle démarque. Je profite du Pack Start En plus de cela, la marque vient de lancer une nouvelle démarque pour ses accessoires qui ont doit jusqu’à 50% de réduction. Une brosse neuve par exemple bénéficie de 15% de réduction, pensez à vous équiper comme il faut en changer tous les 6 mois.

La brosse à dents à vibrations soniques (et française) Y-Brush est une révolution pour l’hygiène bucco-dentaire : elle permet de se brosser les dents en seulement 10 secondes grâce à des moteurs à ultrasons et des filaments sur la brosse.

Si son prix pouvait en rebuter plus d’un, à l’occasion des soldes, le très complet pack Summer tombe à seulement 99 euros contre 139 euros habituellement ! L’occasion rêvée pour découvrir ce brossage d’un nouveau genre. Si vous êtes déjà équipé, sachez que tous les accessoires passent à 50% de réduction, et c’est le cas de la brosse notamment.

10 secondes pour avoir les dents propres

La promesse de la société française à l’origine de Y-Brush est de permettre de vous brosser les dents en 10 secondes. Pour réussir cette prouesse, la technologie se base sur des moteurs à ultrasons qui viendront faire vibrer (plus ou moins vite) les 35 000 filaments en nylon de la brosse à dents made in France. Cette dernière dispose de trois modes : un mode doux qui dure quinze secondes, un mode normal qui dure 10 secondes et un mode rapide qui dure quant à lui 5 secondes, pour les brossages “intermédiaires” – après le déjeuner par exemple.

Y-Brush est proposé en plusieurs packs. Pour les soldes d’été, ils ont créé un pack spécial : le pack summer ! Il est actuellement moins cher que le pack Start alors que celui-ci est encore plus complet.

Il comprend :

un manche

une brosse

un cable USB

un support de rangement (bonus pack Summer)

un adaptateur (bonus Pack Summer)

un accès au programme d’accompagnement Y-Brush

Pour découvrir la brosse à dents, c’est par ici :

Si vous êtes déjà équipé d’une brosse à Y-Brush ou que vous souhaitez prendre les devants sur le renouvellement de votre brosse, vous pouvez également profiter en ce moment de 50% de réduction sur les accessoires. Le renouvellement de la brosse est recommandé tous les 6 mois, il est donc intéressant de le prévoir dès maintenant. C’est aussi une offre à saisir si vous voulez équiper la famille entière. Chaque brosse coûtant 30 euros, l’économie de 50% devient substantielle pour une famille de quatre personnes.

Une brosse à dents à ultrasons pour toute la famille

Lors de l’achat, vous pourrez notamment sélectionner la taille de la brosse, à savoir du S pour les enfants de quatre à douze ans et du M pour les personnes qui ont plus de douze ans. Il existe aussi d’autres packs dédiés aux enfants à 109 euros pour ces soldes (au lieu de 129). Plus ludique, Y-Brush, pourrait bien redonner le goût du brossage au petit dernier qui rechigne à la tâche. Cela va permettre de convertir ce moment contraignant en une expérience ludique. Cette innovation va bien au-delà de ça puisqu’elle est aussi adaptée pour les personnes handicapées qui ont du mal à se brosser les dents.

Une technologie de pointe, mais simple d’utilisation

A l’aide de la brosse à dents à vibrations soniques Y-Brush, vous pourrez nettoyer simultanément toutes les dents du haut, puis toutes les dents du bas. C’est ce qui permet de gagner énormément de temps lors du brossage. Il se réalise en seulement dix secondes et ainsi avec brossage de dents optimal — contre deux minutes avec une brosse à dents manuelle qui, dans ce temps imparti, ne sera pas forcément optimale.

Y-Brush est très facile d’utilisation. En vérité, son fonctionnement est très proche d’une brosse classique. Une fois le dentifrice déposé sur la brosse, mettez la brosse dans votre bouche, choisissez le programme, effectuez des mouvements de va-et-vient de gauche à droite et patientez jusqu’à la fin du programme. C’est tout.

Pour voir les offres sur Y-Brush, c’est ici :

