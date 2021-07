Google Pixel Fold : le smartphone pliant se précise et devient de plus en plus intéressant

Cela fait déjà plusieurs années que les smartphones pliants font les choux gras de l’actualité tech, mais force est de constater qu’ils sont encore bien peu nombreux sur le marché et ne se sont pas vraiment généralisés auprès du grand public. En effet, le concept est encore jeune et les prix plutôt prohibitifs, mais cela devrait peu à peu changer à mesure que d’autres constructeurs se lanceront sur ce marché.

Samsung, qui règne sur le petit monde des smartphones pliants, devrait ainsi propulser le secteur tout entier grâce à ses technologies d’écrans flexibles. Selon le média coréen The Elec — généralement de bonnes sources — Google devrait notamment en profiter. Samsung Display devrait ainsi fournir son panneau Ultra Thin Glass (UTG) au géant californien afin d’équiper son premier smartphone pliant, communément appelé Pixel Fold par les rumeurs.

Toujours d’après The Elec, Google aurait commandé des écrans OLED flexibles de 7,57 pouces à Samsung. Il s’agirait d’une dalle LTPO, capable d’ajuster automatiquement son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché. L’écran serait destiné à trouver sa place à l’intérieur du Pixel Fold, tandis qu’un second écran plus ordinaire servirait d’affichage externe. Le concept se rapprocherait ainsi du Galaxy Z Fold 2 — et du futur Galaxy Z Fold 3 — de Samsung. D’ailleurs, le futur smartphone pliant de Samsung, dont la présentation est attendue ce 11 août, devrait également bénéficier d’un écran LTPO 120 Hz.

Today's leak – All 2021 foldables using panels from Samsung Display will be 120Hz and LTPO. This of course covers the 6.70" Z Flip 3, 7.55" Z Fold 3 as well as the 7.57" foldable from Google, 7.11" from Oppo, 8.2" from Vivo and 8.1" from Xiaomi.

— Ross Young (@DSCCRoss) July 19, 2021