La Game Developers Conference revient en physique en 2022

Si l’édition de cette année reste totalement numérique, l’édition 2022 devrait revenir à San Fransisco dès le mois de mars.

© GDC

La situation sanitaire que l’on connaît depuis déjà plus d’un an a affecté bon nombre de conférences technologiques et vidéoludiques encore en 2021. En effet, la quasi-totalité des événements se sont tenus à distance, dans des édition en ligne gratuites et ouvertes à tous. Toutefois, bon nombre d’organisateurs se voient déjà redérouler le tapis rouge dès l’année prochaine et de nouveau proposer des salons en présentiel.

C’est le cas de la Game Developers Conference, un salon dédié aux professionnels du monde vidéoludique qui fait partie des rendez-vous incontournables pour la communauté de gamers. Les organisateurs ont d’ores et déjà annoncé le retour du salon du 21 au 25 mars 2022 au Moscone Center à San Fransisco.

Déjà un retour en présentiel ?

Il s’agit d’un retour plutôt optimiste, sachant que la situation de la pandémie n’est pas encore au beau fixe s’il l’on s’en tient aux prévisions du corps scientifique international. Cependant, ce n’est pas le seul salon à miser sur la réhabilitation des événements physiques puisque l’ESA prévoit également de faire revenir l’E3 à Los Angeles dès l’été prochain. En attendant une confirmation officielle dans les mois qui viennent de la part des organisateurs, cela reste une affaire à suivre.

Pour le moment, l’édition 2021 se déroule de manière totalement virtuelle du 19 au 23 juillet, il est donc encore temps d’y participer ! N’hésitez pas à consulter les modalités d’inscriptions pour participer à l’événement directement sur le site de la GDC.