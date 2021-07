Casio dévoile une montre vintage à l’effigie de Pac-Man

Plus qu’une simple montre, la Casio AW100WE Pac-Man se veut être un hommage aux années 70-80 avec son modèle de montre vintage.

© Casio

Après l’annonce de la montre Mario fabriquée par Tag Heuer, c’est au tour de Pac-Man de remettre les pendules à l’heure dans une édition vintage de la montre digitale Casio A100. Cette montre a été créée en collaboration avec Bandai Namco, le studio à l’origine du camembert jaune.

La base de ce modèle revisité est la fameuse montre F-100 dont le premier exemplaire date de 1978. À l’époque, il s’agissait d’un des modèles les plus sophistiqués et avancés que pouvait proposer la marque. Elle était la première a être fabriquée et résine, et elle disposait d’une alarme digitale ainsi que d’une fonction calendrier, entre autres spécificités. Vous retrouverez bien tout cela dans la version Pac-Man.

En fond, on retrouve bien évidemment Pac-Man, dans une map tout ce qu’il y a de plus fidèle, avec ses amis (ou pas) les fantômes de toutes les couleurs. On peut également retrouver les personnages sur les bracelets de la montre vêtus d’un sobre noir. Si vous vous posez la question de savoir si vous pourrez jouer à votre montre, la réponse est malheureusement non, même si on aurait bien aimé.

Prix et disponibilité

La montre AW100WE Pac-Man sera vendue sur le site de Casio uniquement au Japon. Elle est attendue pour le mois d’août prochain sans date précise et à une valeur d’environ 100€. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page du site dédiée.