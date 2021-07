Nintendo : une montre Mario va sortir chez Tag Heuer

Mise à jour du 13/07/2021 : Tag Heuer a dévoilé les premiers visuels de la montre Super Mario qui sera en réalité une montre connectée évolutive. En effet, en fonction de votre activité, Mario reçoit différents power-ups et s’anime de différentes manières pour le plaisir de vos yeux. Placée sous Wear OS, la montre dispose d’une batterie de 430 mAh et est livrée avec deux bracelets compatibles.

Vous pouvez d’ores et déjà visiter le site de Tag Heuer pour avoir une idée de ce qui vous attend si vous comptez acheter ce bijou. Celui-ci sera disponible au prix de 2150 dollars et ne sera vendue qu’en 2000 exemplaires, pas de quoi satisfaire tout le monde il faudra donc se montrer réactif.

Nintendo et Tag Heuer vont collaborer pour la création d’un bijou en édition limitée qui risque de s’arracher dès le jour sa sortie. Il s’agit d’une montre, produit phare de la marque de luxe, aux couleurs de Mario, le plombier le plus connu au monde.

C’est sur Twitter que l’entreprise de luxe a teasé la collaboration dans une vidéo aux couleurs psychédéliques arborant le nom de Super Mario et reprenant la musique de l’étoile bien connue des joueurs. Si sur ce tweet une date de disponibilité est indiquée pour le 13 juillet, le site internet de Tag Heuer fait en réalité mention d’une sortie pour le 15 juillet.

Coming Super Soon!

Power-up on July 13th.#TAGHeuerxSuperMario

For priority access, register now: https://t.co/8rcnX4sCZV #StayTuned #SuperMario #Nintendo pic.twitter.com/n03JXJRPYm

— TAG Heuer (@TAGHeuer) July 9, 2021