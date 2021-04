PAC-MAN 99 : le battle royale rétro est disponible sur Switch

Alors que la mode des jeux rétro progresse, elle est une nouvelle fois alimentée par Nintendo avec un battle royale dans l’univers de Pac-Man !

Dans le même esprit que le jeu Tetris 99, Nintendo vient de dévoiler le tout nouveau battle royale PAC-MAN 99. Dans ce jeu, 99 joueurs s’affrontent afin de survivre jusqu’à la fin de la partie. Bien évidemment, les éléments iconiques du jeu sont toujours présents, comme les ennemis fantômes et les boosters fruits. On aurait pu s’attendre à un battle royale du même genre que Fortnite ou PUBG, les références du genre, avec tous les joueurs réunis sur une même map se mettant des bâtons dans les roues et essayant de survivre le plus longtemps possible, mais Nintendo s’est émancipé de ces codes et a réinventé le battle royale de manière individuelle.

Chaque joueur possède sa propre map et est donc le seul à évoluer dans cet environnement. Il doit, comme toujours, éviter les fantômes, puis réussir à les manger en prenant d’abord un fruit. C’est là que les choses se corsent pour les autres joueurs. Le fantôme qui a été mangé réapparait sur la map d’un joueur de manière aléatoire et sous la forme d’un fantôme de Pac-Man. Celui-ci, s’il vous touche, vous ralenti et vous empêche d’échapper correctement aux fantômes. Malgré son côté résolument rétro, ce battle royale pourrait bien vous tenir en haleine dans des parties aussi complexes qu’excitantes.

Le jeu PAC-MAN 99 est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch gratuitement, exclusivement pour ceux qui possèdent un abonnement Nintendo Switch Online. Cependant, le jeu ne sera jouable qu’à partir du 8 avril. Pour rappel, l’abonnement Online est au prix de 19,99 euros par an pour un abonnement individuel et 34,99 euros par an pour un abonnement famille, allant jusqu’à 8 comptes.