Forfait mobile : soyez radin avant les vacances, voici un deal XXL

Avant les vacances d'été, pourquoi ne pas faire des économies sur son forfait mobile ? En ce moment, RED by SFR tient son opération Big RED. Cette dernière a lieu quelques fois par an et elle propose les prix les plus agressifs du marché.

RED by SFR et l’un des grands acteurs du monde des télécoms en France. Il est connu pour son forfait mobile sans engagement dont les tarifs sont parmi les plus bas du marché. En ce moment, il va encore plus loin avec une opération Big RED. Cette dernière permet de réduire sa facture de 40% en plus, en sachant que son tarif de départ était déjà compétitif.

S’il faut changer de forfait mobile, c’est vraiment maintenant qu’il faut le faire. Pour ceux qui veulent préparer la rentrée en avance, vous avez tout intérêt à sauter sur cette opportunité. Personne ne dit qu’elle se représentera d’ici à la rentrée. L’an dernier, les opérateurs avaient d’ailleurs été très timides au mois de septembre, ce Big RED est une excellente offre.

Pour voir les trois formules à prix réduits

Attention, il faut quand même rappeler que ce Big RED a une date de fin : le 27 juillet. La semaine passée, RED by SFR avait mis un terme de manière précoce à une opération (RED Deal avec un smartphone Redmi Note 10 Pro inclus) avant la fin officielle. Si vous ne voulez pas rater cette opération Big RED, il ne faut pas tarder.

Une gamme pour tous les français

Si RED by SFR compte des millions de clients, c’est parce qu’il a réussi à répondre à tous les profils de clients. Pour son opération Big RED, il a fait attention à offrir des formules à prix réduits qui puissent répondre à tous les besoins. Comme vous allez le voir ci-dessus, son forfait mobile se décline en des versions avec 5, 100 et même 200 Go par mois.

Par défaut, chaque forfait mobile de l’opérateur est sans engagement – et il inclut les appels, SMS et MMS en illimité. C’est donc le volume mensuel de data qui va venir influencer le prix de l’abonnement final. Avec l’offre spéciale Big RED, vous pouvez par exemple profiter d’un forfait illimité avec 200 Go pour seulement 15€ par mois. A titre de comparaison, ce même abonnement coûte 25€ par mois en temps normal.

Si vous avez un usage (et un budget) plus modéré de la data sur votre smartphone, l’opérateur a une alternative. Ce forfait mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go par mois pour 12€. A noter que vous avez aussi une enveloppe supplémentaire de 8 Go qui peut être utilisée dans l’UE et les DOM. Pour le forfait 200 Go, ce sont même 15 Go qui peuvent être utilisés tous les mois dans cette région étendue.

Ce forfait mobile 100 Go sera certainement le plus populaire de tous : il associe un volume généreux de data pour un prix très compétitif. Si vous vous tenir dans la durée avec un abonnement, c’est le bon forfait à choisir. Avec l’usage de la data qui explose, cela vous laisse une bonne marge. Cela dit, si vous n’utilisez que très peu votre smartphone, cela reste beaucoup trop grand.

C’est pour cette raison que RED by SFR a mis en place une troisième solution. Ce forfait mobile est bien plus limité que les autres, mais il saura répondre à un grand public en France : il comprend les appels, SMS et MMS illimités, 5 Go par mois pour 5€. C’est le moins cher, mais il reste encore très correct. En effet, sur les derniers mois, pour ce même montant, le marché proposait entre 200 Mo et 1 Go.

RED by SFR aussi actif sur les box

Comme pour son forfait mobile, RED by SFR propose aussi une box internet sans engagement. En ce moment, elle est au prix le plus bas qu’on ait pu voir dans les deux dernières années. Si vous voulez multiplier les économies, c’est une vraie pépite. Une fois que vous avez vérifié votre éligibilité à la fibre, vous pouvez alors prétendre à cette énorme affaire.

Dans le détail, cette formule comprend la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que 35 chaines TV (soit via l’application, soit via un décodeur à 19€) pour un total de 20€ par mois. Ce qui est fort, c’est que ce même abonnement est à 35€ en temps normal. Et contrairement aux autres FAI, RED by SFR ne va pas doubler le prix après un an.

Au final, que ce soit le forfait mobile présenté plus haut ou la box internet, RED by SFR se distingue par la simplicité. Il est sans engagement, il est transparent et il est de qualité. Pour la box internet, vous recevrez même 100 euros de frais de remboursement si vous résiliez d’un concurrent. On vous laisse comparer le prix de cette RED Box avec votre offre en cours, cela peut vous surprendre.

Mais que ce soit le forfait mobile ou la box, les deux tarifs sont à prix avantageux pour une durée limitée. Si vous voulez faire des économies, il faudra souscrire à l’une de ces offres avant le 27 juillet. RED by SFR risque ensuite de suspendre ses opérations jusqu’à la rentrée (au moins). C’est donc le dernier moment pour réduire sa facture avant de partir en vacances.

Pour découvrir la RED Box

