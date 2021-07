Ce 11 août, Samsung va plier le match des smartphones pliants

Samsung confirme que son événement de l’été se tiendra le 11 août prochain, à 16h.

© Samsung

C’est officiel ! Samsung vient de confirmer la date à laquelle il tiendra son traditionnel événement estival, l’Unpacked. Rendez-vous donc le 11 août prochain, à partir de 16h (heure française).

Habituellement dédié à la présentation du nouveau Galaxy Note, l’Unpacked de cette année devrait avoir un goût bien différent des précédents. Samsung a en effet confirmé qu’il ne lancera pas de Galaxy Note cette année. À la place, la firme sud-coréenne envisage de mettre en avant ses nouveaux smartphones pliants, comme en témoigne le titre de son invitation à l’événement : « Get ready to unfold » (soyez prêt à déplier).

Comme annoncé dans cet énorme leak, l’événement devrait avant tout être consacré à la présentation des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. On s’attend à de nombreuses nouveautés dont le support du stylet sur le Z Fold et un tout nouveau look pour le Z Flip.

Samsung devrait également en profiter pour lever le voile sur son Galaxy S21 FE, variante moins premium de son fleuron du début d’année, mais aussi sur de nouveaux écouteurs sans fil ainsi que sa Galaxy Watch 4. On se donne donc rendez-vous le 11 pour découvrir tout cela !