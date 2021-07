Apple Arcade : deux nouveaux jeux débarquent au catalogue

Apple continue la croissance de son service en ajoutant deux jeux mobiles à ses abonnés ainsi qu’une mise à jour majeure pour un troisième titre.

© Capcom

Cela fait plusieurs semaines maintenant qu’Apple dévoile de plus en plus de jeux arrivant bientôt sur son service Apple Arcade. Cette semaine, la firme a annoncé l’arrivée prochaine de deux autre titres qui devraient beaucoup plaire aux abonnés. Le premier jeu à bientôt être disponible est Tetris Beats. À la fois Tetris classique et jeu de rythme, Tetris Beats vous encourage à empiler les bloc en rythme avec la musique afin d’enchaîner les combos et ainsi avoir de meilleurs scores.

Le second jeu à bientôt arriver au catalogue est Monster Hunter Stories premier du nom. Il s’agit d’un RPG développé par Capcom dans lequel vous incarnez un rider qui part explorer le monde en combattant des monstres et en élevant vos propres créatures. Le deuxième opus, dont vous pouvez lire notre test, est récemment sorti sur Nintendo Switch.

Enfin, le titre Skate City, déjà disponible sur la plateforme, va recevoir une mise à jour qui amènera avec elle l’environnement de Tokyo. Cela signe l’arrivée de plus de 60 challenges à compléter dans l’environnement urbain de la ville nippone, qui se trouve être le théâtre des Jeux Olympiques cette année. C’est donc également l’occasion de rappeler que le skateboard est une des nouvelles disciplines officielles des J.O. à Tokyo.

Comment obtenir ces jeux ?

Pour rappel, Apple Arcade est un service par abonnement disponible sur tous les appareils iOS, macOS et Apple TV au prix de 4,99€ par mois. Il vous permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux de manière illimitée dont le catalogue est régulièrement renouvelé. Si certains des jeux proposés peuvent se frayer un chemin sur consoles, ils ne sont jamais disponibles sur appareils Android puisqu’il s’agit très souvent d’exclusivités.