Le cannabis serait en fait originaire de Chine, et aurait plus de 12 000 ans

Selon une récente enquête, la route du cannabis mènerait en Chine, et remonterait à l’époque du néolithique, période à laquelle nos ancêtres auraient pour la première fois, eu l’idée de domestiquer le chanvre.

© Matthew Brodeur on Unsplash

Sans même parler de ses dérivés (CBD, textile…), le cannabis est l’une des substances stupéfiantes les plus consommées au monde, rapportait il y a peu l’Organisation Mondiale de la Santé, qui recense environ 150 millions d’usagers déclarés. Légale ou non selon les régions, cette drogue remonterait en réalité à une époque bien lointaine, avant même l’invention de l’écriture. C’est du moins ce que confirme une étude publiée ce mois-ci dans la revue Science Advances. Si l’on en croit les conclusions émises par le groupe de chercheurs à l’origine du projet, la domestication du cannabis remonterait à l’époque du Néolithique, soit il y a environ 12 000 ans. De plus, la culture du chanvre serait en fait originaire d’Asie de l’Est, en Chine actuelle.

Une plante aux multiples vertues

Cultivé depuis plusieurs millénaires, le Cannabis Sativa, de son nom scientifique, est en réalité une impressionnante source de matières premières lorsqu’il est cultivé. Il peut en effet être utilisé sous forme de purée d’oléagineux, comme fibre textile, et bien sûr, sous forme de marijuana, pour ses propriétés récréatives et médicinales. Néanmoins, les scientifiques estimaient jusqu’à présent que la plante avait trouvé sa source en Asie centrale, du fait de son importante présence dans la région à l’état sauvage.

Pour mieux comprendre les origines du cannabis, l’équipe de chercheurs menée par Luca Fumagalli a ainsi passé en revue plus d’une centaine de génomes du spécimens. Et surprise, contrairement à ce que l’on pensait, les résultats suggèrent que la plante n’est pas originaire d’Asie centrale, mais bien d’Asie de l’Est, et qu’elle remonterait à plus de 12 000 ans avant nous. Les résultats indiquent ainsi que l’ensemble des échantillons de chanvre étudiés pour l’étude dériveraient systématiquement de cultivars chinois, dont ils seraient de proches descendants. Encore plus impressionnant, nos ancêtres auraient compris dès 2000 avant notre ère, comment domestiquer le chanvre pour en extraire ses substances actives psychotropes. Autant d’informations qui laissent donc à penser que le cannabis fait partie des plantes les plus anciennes jamais cultivées par l’Homme, avec l’orge et le blé.