Marvel : le film Blade trouve enfin son réalisateur

Après trois opus sur grand-écran, la saga Blade s’offre une relecture cette fois-ci chez Marvel Studios. Le film avec Mahershala Ali n’avait en revanche jusque-là pas trouvé son réalisateur. C’est désormais chose faite, selon Deadline.

C’est un projet de longue haleine pour la maison des idées. Plusieurs mois après avoir annoncé l’arrivée de Mahershala Ali dans son MCU, la firme aurait enfin trouvé un réalisateur pour son reboot de Blade selon Deadline. Le média américain explique qu’après avoir embauché l’acteur américain, les créatifs de Marvel se sont évertués pendant plusieurs mois à trouver un cinéaste pour mettre en images cette nouvelle aventure. Si rien n’a été confirmé pour le moment, le choix de l’entreprise de Kevin Feige se serait porté sur Bassam Tariq. Le cinéaste pakistanais s’est notamment fait connaître avec Mogul Mowgli et Ghost of Sugar Land, respectivement en 2021 et 2020.

Du côté des scénaristes, c’est Stacy Osei-Kuffour qui devrait s’y coller. Après avoir travaillé sur Watchmen et Solos, l’Américaine va donc adapter des comics de la maison des idées pour les transposer à l’écran. On ne sait en revanche pour l’instant pas quelle voie elle a décidé d’emprunter et à quelle intrigue du personnage de papier elle s’est intéressée. Il faudra prendre son mal en patience puisque le long-métrage n’a pas encore de fenêtre de sortie définie.

Un reboot ?

Ce n’est pas la première fois que Blade envahit les salles obscures. Avant même que Marvel inonde nos cinémas avec ses super-productions, plusieurs réalisateurs s’étaient déjà intéressés au personnage né sur le papier glacé. Trois opus ont été diffusés entre 1998 et 2004. Respectivement réalisés par Stephen Norrington, Guillermo del Toro et David S.Goyer, ces long-métrages mettaient tous en scène Wesley Snipes dans la peau du chasseur de vampires Eric Brooks aka Blade.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le personnage des comics, Blade est apparu pour la première fois dans Tomb of Dracula en 1973. Il a été imaginé par Marv Wolfman et dessiné par Gene Colan. Personnage secondaire à ses débuts, il s’est rapidement imposé comme un protagoniste principal dans les récits de la maison des idées. Né à Soho en grande Bretagne le 24 octobre 1929, il fut – suite à une expérimentation sur sa mère- transformé en Dhampire (qui n’a pas muté en une créature nocturne). Il deviendra ensuite un chasseur redouté et implacable.

Un film PG-13 ?

Comme Deadpool, Blade est connu pour son langage cru et sa personnalité borderline. Il faudra donc espérer que cette adaptation ne fasse pas de concession et ne passe pas l’univers au shaker du PG-13. Si une suite est prévue aux aventures du personnage incarné par Ryan Reynolds, depuis le rachat de la 20th Century Fox par Disney, force est de constater que le film se fait attendre. Jusqu’ici, Disney semble mettre un point d’honneur à respecter la ligne directrice du contenu adapté pour les plus jeunes, espérons que cela ne s’applique pas à ses deux projets en particulier. On sait néanmoins que Blade sera intégré au MCU puisqu’il a été annoncé en même temps que les prochaines productions de la maison des idées.

