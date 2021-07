Huawei P50 : son arsenal photo commence à se dévoiler

Le futur fleuron de Huawei sera dévoilé à la fin du mois, et la marque commence à faire monter la température.

© Huawei

Comme l’a récemment confirmé la marque, le Huawei P50 sera officiellement présenté à la fin du mois, le 29 juillet. Et malgré les sanctions américaines qui pèsent toujours sur Huawei et l’empêche d’installer les services de Google sur ses smartphones, la marque reste attendue au tournant. Ce sera notamment l’occasion pour le constructeur de faire ses preuves avec HarmonyOS, son système d’exploitation alternatif à Android.

Surtout, le Huawei P50 est fermement attendu pour ses nouveautés en matière de photographie mobile. C’est en effet la vocation première de la gamme « P » du constructeur. La firme chinoise s’était largement illustré sur le secteur avec son Huawei P30 Pro, premier smartphone à introduire le zoom périscopique et les capteurs RYYB, tout en maintenant des performances de haut vol en 2020 avec le Huawei P40 Pro.

Cette année, le P50 devrait une nouvelle fois tenir sa réputation. Si l’étonnant design de son bloc photo arrière a pu être moqué par certains internautes, il devrait offrir d’étonnants résultats. Dans un teaser vidéo fraîchement diffusé et partagé par GSMArena, sa configuration commence à se dévoiler. Pendant un bref instant, il est possible de lire ce qui est inscrit sur le smartphone, à côté du bloc photo : « LEICA VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH ».

Lorsqu’on compare cela aux précédents smartphones de la marque, dont le Huawei P40 Pro et le Huawei Mate 40 Pro, on peut en déduire que le P50 proposerait les mêmes distances focales et les mêmes ouvertures que ses prédécesseurs. Son zoom optique pourrait également rester inchangé, soit un zoom X5, bien loin de ce que laissaient penser certaines rumeurs, et son ultra grand-angle proposerait un équivalent 13mm.

Néanmoins, ce que ce teaser ne nous montre pas, c’est la taille des capteurs photo. Le smartphone est en effet attendu avec un énorme capteur principal, d’après de précédentes fuites. Enfin, à l’avant, le P50 devrait opter pour un simple poinçon centré pour accueillir sa caméra frontale, à la différence du double poinçon du P40.