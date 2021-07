Apple : les prochains MacBook Pro arriveraient bien cet automne

Ming Chi Kuo envisage la tenue d’un événement en octobre ou novembre dédié à la présentation des futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces.

© Anthony Garand / Unsplash

Après une première vague de produits passés sous Apple Silicon l’année dernière — MacBook Air, MacBook Pro 13 et Mac mini — Apple a profité du printemps pour généraliser sa puce M1 au sein de sa gamme, dans le nouvel iMac 24″, mais aussi dans le dernier iPad Pro.

Maintenant que toutes ces machines sont équipées, on attend donc le passage des ordinateurs « Pro » d’Apple à des puces maisons. Le MacBook Pro devrait être le premier à être servi, si l’on en croit les dernières rumeurs. Il serait décliné en versions 14 et 16 pouces, et bénéficierait d’un tout nouveau châssis sans Touch Bar. Quant à la puce qu’on y trouverait, il s’agirait d’une Apple M1X, version boostée de l’actuel processeur maison de la Pomme.

Ming Chi Kuo — analyste star concernant Apple — vient de donner quelques nouvelles de cette nouvelle machine très attendue. Selon lui, si Apple ne l’a pas présenté plus tôt (au cours de la WWDC 2021, notamment), c’est à cause des problèmes d’approvisionnement liés à la pénurie mondiale de composants électroniques. Malgré tout, Apple parviendrait bien à lancer son nouveau MacBook Pro durant l’automne. Ces MacBook Pro 14 et 16 pouces entreraient en production durant ce troisième trimestre.

L’analyste explique que la firme de Cupertino pourrait organiser un événement dédié en octobre ou en novembre de cette année, pour une sortie prévue quelques semaines plus tard. Il en profite pour déclarer que ces prochaines machines devraient bel et bien bénéficier d’un écran mini-LED, tout comme le dernier iPad Pro 12,9 pouces. D’ailleurs, Kuo évoque également le lancement d’un iPad Pro 11 pouces doté d’une dalle de ce type, en 2022.