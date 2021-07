LG améliore son masque du futur (le variant Delta n’a qu’à bien se tenir)

Le PuriCare Air Purifier de LG s’offre une nouvelle version avec microphone et haut-parleur intégré.

© LG

Il y a un an et demi de cela, la généralisation du port d’un masque facial pour se protéger d’un virus n’était qu’un scénario dystopique. Aujourd’hui, le masque est définitivement devenu une réalité, voire même un symbole de cette crise sanitaire qui n’en finit plus.

Face à la demande croissante en masque chirurgicaux et FFP2, certains constructeurs se sont ainsi lancés dans la conception d’un masque facial high tech au cours de l’année écoulée. C’est le cas, par exemple, de Razer avec son Project Hazel, mais aussi de LG avec le PuriCare Air Purifier, un masque facial intelligent lancé en fin d’année dernière. Ce dernier vient justement d’avoir droit à une refonte !

Le masque de LG va faire parler, littéralement

Dans sa première version, le PuriCare Air Purifier de LG était déjà l’accessoire rêvé de tout hypocondriaque. Avec cette V2, il l’est encore davantage.

Le masque s’appuie toujours sur deux filtres “HEPA H13” capables de bloquer 99,95 % des bactéries et virus en suspension dans l’air. On y retrouve également des ventilateurs pour permettre au porteur de respirer correctement. Le masque de LG est doté d’un capteur “respiratoire” qui détermine le profil de respiration du porteur, afin d’ajuster la vitesse des ventilateurs sur l’un des trois réglages disponibles.

Dans cette nouvelle version, le PuriCare Air Purifier de LG se dote d’un combo micro/haut-parleur, permettant d’amplifier la voix du porteur. En effet, si un masque chirurgical traditionnel étouffe déjà la voix, on imagine bien qu’il sera difficile de discerner correctement la voix du porteur d’un tel appareil.

Enfin, le masque de LG propose dorénavant une batterie de 1 000 mAh, contre 820 mAh sur la première version. L’autonomie annoncée reste toutefois la même, avec 8 heures au total. Enfin, LG annonce que cette V2 comporte un moteur un peu plus léger. L’appareil sera vendu en Thaïlande à partir de la fin du mois d’août.