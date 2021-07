Louis Vuitton lance une enceinte portable au look extraterrestre

Depuis quelques années, Louis Vuitton cherche à se diversifier avec une gamme de produits électroniques et d'accessoires qui sort du lot avec des designs originaux. C'est le cas aussi pour cette nouvelle enceinte portable.

© Louis Vuitton

Avec son look tout droit sorti d’un film de science-fiction rétro-futuriste (ou d’un Marvel galactique), l’Horizon Light Up de Louis Vuitton ne laisse personne indifférent ! Le groupe de luxe décrit cette enceinte comme une pièce artistique unique à installer en bonne place au cœur du salon… En tout cas, il s’agit clairement d’un mix improbable entre mode et technologie qui tente de redéfinir ce qu’est une enceinte portable à la lumière des dernières tendances fashion.

Une enceinte design qui fait du bruit

Louis Vuitton explique que l’enceinte Horizon s’inspire de son sac Toupie qui, effectivement, a un design très OVNI. Le fabricant n’a en tout cas pas lésiné sur les matériaux et les finitions, puisque l’appareil combine verre, acier inoxydable et cuir. Sans oublier l’impression des logos et des symboles de la marque partout sur la grille.

L’Horizon intègre aussi 35 LED pour des jeux de couleur. Au-delà des apparences, l’enceinte devrait aussi donner de la voix avec un subwoofer de 3 pouces, deux tweeters de 0,75 pouce, trois micros pour les appels et un son sur 360 degrés. La puissance de l’ampli est de 2 x 30W (89 dB max.).

Au niveau de l’autonomie, l’Horizon offre jusqu’à 15 heures d’écoute sur une charge. L’appareil est compatible avec le Bluetooth 5.1 ainsi qu’avec AirPlay 2. Des commandes tactiles sont présentes, ainsi qu’un bouton rotatif de contrôle de volume. Des fonctions supplémentaires sont également disponibles dans l’application mobile Louis Vuitton Connect.

Cette enceinte portable vraiment étonnante est fournie avec un socle pour un positionnement vertical, il sert également de station de charge. Une dragonne amovible en cuir, une pochette de voyage, ainsi qu’un adaptateur secteur et deux câbles USB-C sont fournis. Au vu du prix demandé, c’est le minimum : comptez en effet 2.450 €.