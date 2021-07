En Malaisie, on écrase au rouleau compresseur les PC de minage illégal de cryptos

La Malaisie a trouvé une solution définitive pour se débarrasser des systèmes informatiques qui minent illégalement des cryptomonnaies : les passer au rouleau compresseur.

© Dayak Daily

De nombreuses polices partout dans le monde organisent des raids pour mettre la main sur les fermes de minage illégal de cryptomonnaies. Ça a récemment été le cas en Ukraine, où les services de sécurité du pays sont tombés sur un entrepôt plein de PS4 Pro : l’énergie nécessaire au processus de minage était prélevée à même la grille énergétique ukrainienne, en toute illégalité, au risque de provoquer des coupures d’électricité dans les villes proches.

2 millions de dollars d’électricité volée

La police malaisienne aussi enquête sur le même genre d’opérations. Dans une ville de la province de Sarawak, les autorités ont mis la main sur 1.069 PC qui passaient leur temps à miner des cryptos. D’après la presse locale, c’est le résultat de six raids menés entre les mois de février et d’avril.

Sarawak Energy Berhad, l’entreprise chargée de la distribution d’électricité dans la province, accuse les opérateurs d’avoir volé pour 2 millions de dollars d’énergie. Pour faire un exemple, la police a décidé d’écraser sous un rouleau compresseur ce millier de PC, dont le coût est estimé à 1,26 million de dollars.

De quoi refroidir les ardeurs des mineurs, espèrent les autorités : le chef de la police Hakemal Hawari a expliqué que le vol d’électricité pour des opérations de minage de cryptomonnaies était de plus en plus courant depuis le début de l’année. Il y a d’ailleurs eu trois incendies d’habitations où on avait procédé à des connections illégales au réseau électrique.