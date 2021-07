Netflix : Les Mitchells contre les machines est officiellement un succès

Le nouveau film de Sony Pictures, Les Mitchells contre les machines, bat tous les records sur Netflix. Selon la plateforme, il s’est rapidement imposé comme le plus gros succès d’animation de son histoire.

© Sony Pictures

C’est une transaction qui rapporte gros à Netflix. D’abord promis à une sortie en salles, le dernier film d’animation de Sony Pictures Les Mitchells contre les machines a finalement été diffusé sur la plateforme SVOD. L’épopée de science-fiction par les créateurs de Spider-Man : New Generation semble avoir rencontré son public selon le N rouge, qui vient de partager quelques chiffres d’audience. En seulement 28 jours, le long-métrage a été visionné par pas moins de 53 millions de foyers. Un record pour la plateforme dont le précédent grand succès dans le domaine de l’animation était Voyage vers la Lune (38 millions) ainsi que La Famille Willoughby.

Tyler Rake reste en tête

Du côté de la prise de vue réelle, rien ne change. Tyler Rake avec Chris Hemsworth reste numéro 1 avec 99 millions devant Bird Box ( 89 millions) ainsi que Army of the Dead et ses 75 millions de spectateurs. De son côté, le film avec Kevin Hart, Fatherhood, a été vu plus de 74 millions de fois dans ces 28 premiers jours sur la plateforme.

Du côté des séries, Netflix reste néanmoins pour le moment assez discrète sur les audiences de ses productions originales. On devrait pourtant sans surprise retrouver Lupin, qui fait carton plein de part et d’autre du globe.

Reste à voir désormais si Netflix ou Sony Pictures offriront une suite à Mitchell contre les Machines. Pour l’instant, rien n’a été annoncé dans ce sens, mais au vu du succès qu’il a rencontré, rien n’est impossible.