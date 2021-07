Du contenu porno apparait dans de vieux articles web

Surprise NSFW pour de nombreux internautes cette semaine ! Plusieurs sites de presse respectables ont affiché du contenu porno dans de vieux articles, à leur insu bien sûr.

© @dox_gay

Ce jeudi, plusieurs grands sites d’information, dont ceux du Washington Post et du New York Magazine, ont affiché sur d’anciens articles du contenu vraiment pas adapté à leurs lectorats habituels. Il s’agissait d’images et d’animations vantant le service de vidéos pour adultes 5 Star HD Porn. Pas vraiment ce qu’on vient chercher sur ce genre de sites respectables…

Vidme revient hanter internet

Le bug provient en fait de documents intégrés (embed) provenant du défunt service Vidme. Lancé en 2014, la plateforme se présentait comme le croisement entre YouTube et Reddit, mais elle n’est pas parvenue à se hisser au niveau de ses modèles. Le service a fermé en 2017 puis il a été acheté par Giphy, qui n’en a rien fait.

L’affaire aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter l’acquisition du nom de domaine de Vidme par 5 Star HD Porn, un des nombreux spécialistes des vidéos coquines qui pullulent sur internet. Par conséquent, tous les clips Vidme intégrés aux articles affichent des redirections suggestives vers le site de vidéos X !

Fort heureusement, les sites web concernés ont rapidement réagi en nettoyant leurs anciennes pages où se trouvaient des embed Vidme. Mais tous n’ont pas été aussi prompts et dans certains cas, il sera compliqué de retrouver ces articles vieux de plusieurs années.