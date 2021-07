Pour le patron de Twitter, le bitcoin est stratégique pour l’avenir du réseau social

Crypto Par Olivier le 25 juillet 2021 à 12h00

Jack Dorsey, créateur et patron de Twitter et de Square, ne s'est jamais caché d'aimer le bitcoin et les cryptomonnaies. Et pour lui, il ne fait aucun doute que le bitcoin va jouer un grand rôle dans l'avenir de Twitter.

© MichaelWuensch de Pixabay