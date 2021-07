Tokyo 2020 : des drones et des jeux vidéo pour la cérémonie d’ouverture

Général Par Olivier le 25 juillet 2021 à 14h00

Tokyo 2020, c'est (enfin) parti ! Les XXXIIᵉ olympiades de l'ère moderne ont débuté ce vendredi, avec un an de retard pour cause de pandémie, avec une cérémonie d'ouverture qui n'avait rien de traditionnel. Le Japon, pays hôte, a multiplié les références geeks pour notre plus grand plaisir.

© Reuters