Michael B. Jordan développerait une série Superman pour HBO Max

L’acteur, qui s’est illustré chez Marvel en Killmonger, s’apprête à rejoindre le DCEU à la production d’une série Superman pour HBO Max. Elle suivra un personnage des comics qui prend la relève de Clark Kent dans une réalité alternative.

© Marvel

L’univers des super-héros n’a plus aucun secret pour Michael B.Jordan. Après avoir incarné Killmonger et la Torche humaine chez Marvel, l’acteur se préparerait à faire sa première incursion du côté de DC Comics. Selon Collider, il serait en train de développer une série inspirée de l’univers de Superman pour HBO Max. Ce projet, encore à un stade embryonnaire, s’intéresse à Val-Zod de Terre-2. À l’instar du multivers de Marvel, l’univers étendu de DC comics regorge de versions alternatives des écrits fondateurs, dont cette nouvelle série va vraisemblablement s’inspirer. Dans cette réalité, Val-Zod reprend le flambeau de Clark Kent après sa mort.

L’acteur sera visiblement investi à la production et à l’écriture du nouveau projet. Pour l’instant, il n’est pas annoncé au casting. On peut néanmoins s’attendre à le retrouver dans la peau du personnage principal. Pour rappel, alors qu’un nouveau film Superman était annoncé avec J.J. Abrams à la production, Michael B.Jordan avait rapidement démenti les rumeurs quant à son implication dans le projet. Il s’était néanmoins montré assez mystérieux :

“C’est intelligent de la part de DC de faire confiance à Ta-Nehisi pour aller de l’avant et adapter ce projet. Il est incroyablement talentueux. Cela vaudra sans doute le coup d’œil. Je suis flatté que les gens m’incluent dans cette conversation, c’est un très beau compliment, mais je ne fais que regarder celui-ci.”

Un lien avec le Batman de Robert Pattinson ?

DC semble avoir définitivement abandonné la linéarité de son univers cinématographique au profit d’une nouvelle forme de narration plus épisodique. Si c’est The Flash qui aura la lourde tâche d’introduire le multivers sur le grand écran, les différents projets de Warner Bros témoignent de la nouvelle dynamique prise par les studios. Le Batman de Robert Pattinson étant tiré des intrigues de Terre-2, on pourrait donc logiquement s’attendre à ce que des liens soient faits entre les deux productions.

Il faudra néanmoins patienter encore un peu pour en avoir le cœur net. Le film de Matt Reeves doit sortir sur nos écrans en mars 2022. La série de Michael B.Jordan n’a quant à elle pas encore de date de diffusion.