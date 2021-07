Un gamer utilise une IA pour remasteriser des classiques du jeu vidéo

Il s’attaque à une floppée de jeux vidéo dont l’intelligence artificielle remasterise automatiquement les cinématiques et intros.

© Square Enix

À l’ère ou le numérique devient de plus en plus performant et où la qualité visuelle d’un jeu est un critère primordial à son appréciation, une chaîne Youtube du nom de Upscale s’amuse à remasteriser certaines intros cultes de jeux vidéo, ainsi que leurs cinématiques les plus célèbres, grâce à une intelligence artificielle et au machine learning.

La plupart des cinématiques sont boostées en 4K et à une fréquence d’images par secondes de 60fps, entre autres améliorations. On peut également noter un meilleur détail des cheveux et des poils ainsi qu’une meilleure netteté des personnages. Tout ceci appliqué à une panoplie de jeux vidéo, aussi bien sortis sur PlayStation 1 que sur des consoles plus récentes.

Pour créer ces vidéos, un simple logiciel du nom de Topaz Video Enhance AI a été utilisé. Disponible au prix de 299$, l’application dédiée est capable de remasteriser n’importe quel jeu vidéo en seulement quelques heures, en fonction de la qualité souhaité et de votre GPU. Si certains de ces remasters sont pour le moins impressionnants, quelques-uns perdent tout de même de leur charme et ne reflètent plus vraiment les décisions artistiques des développeurs à l’égard des jeux.

Cela soulève la question de la place de l’intelligence artificielle au sein de l’industrie vidéoludique. Si elle prend de plus en plus de place dans les domaines technologiques et scientifiques, l’IA tend à faire de plus en plus ses preuves dans le domaine des jeux vidéo avec des remaster brillamment exécutés mais aussi des images de jeu photo réalistes tout simplement bluffantes. Comment sera-t-elle utilisée de manière professionnelle ? Cela semble probable même si on ne peut pas encore s’imaginer à quel niveau.